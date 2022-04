Auf dem Radweg zwischen Au und Neuses im Kreis Kronach ist es am Montagabend (11. April 2022) gegen 18.40 Uhr zu einem Fahrradunfall mit Fahrerflucht gekommen. Wie die Polizeiinspektion Kronach am Dienstag (12. April 2022) in einer Pressemitteilung berichtet, befuhr eine 44-jährige Frau mit ihrem Mountainbike den Radweg in Richtung Neuses, als ihr ein Mann ebenfalls mit einem Mountainbike entgegenkam.

Der Unbekannte touchierte mit seinem Fahrradlenker das Rad der 44-Jährigen, sodass sie die Kontrolle verlor und stürzte. Die Geschädigte zog sich bei dem Sturzgeschehen eine Rippenverletzung zu. Der unbekannte Radfahrer hielt nach der Kollision zunächst an. Als die Geschädigte die Personalien des Mannes erfragte, fuhr dieser allerdings in Richtung Au davon.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

ca. 35 bis 40 Jahre alt,

185-190 cm groß,

normale Figur,

dunkelblonde kurze Haare,

bordeauxfarbene Schirmmütze mit Aufdruck „NY“,

Kaputzenpulli,

keine Brille,

kein Fahrradhelm

Der Mann soll Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Hinweise nimmt die Polizei Kronach unter der Telefonnummer 09261-5030 entgegen.