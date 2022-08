Am Freitagabend (12. August 2022) gegen 18.00 Uhr wurde die Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung in einem Waldstück oberhalb der Bergstraße in Pressig alarmiert. Dort brannte ein sogenannter Käferbaum, wie die Polizei Ludwigsstadt am Sonntag in einer Pressemitteilung schreibt.

Um die Brandstelle befanden sich Reste von Nachos, Papierschnipsel, eine „Legozeitung“ und zurechtgeschnitzte Äste. Vermutlich haben Kinder hier gezündelt und den Brand verursacht. Zum Glück konnte die Feuerwehr den Brandherd schnell ablöschen. Am Samstagmorgen entzündete sich jedoch vermutlich ein übersehenes Glutnest erneut, sodass sich das Feuer schnell auf eine Waldfläche von 5000 Quadratmetern ausbreitete.

Waldbrand im Kreis Kronach war wohl Brandstiftung: Polizei sucht Täter

Das Feuer konnte mit einer starken Anzahl von Feuerwehrkräften aus den umliegenden Gemeinden gegen Mittag unter Kontrolle gebracht werden. Eine Brandwache wurde infolge abgestellt. Der Gesamtschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Die Polizei Ludwigsstadt bittet nun Zeugen die Hinweise auf die Verursacher geben können, oder die Personen in/aus Richtung des Brandortes haben gehen sehen, sich zu melden.

Vorschaubild: © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild