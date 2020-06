Marktrodacher Freibad "Rodach Beach" bleibt im Jahr 2020 geschlossen

Das Marktrodacher Freibad "Rodach Beach" wird im Jahr 2020 nicht öffnen. Das teilte die Gemeinde am Freitag mit. Seit dem 8. Juni dürfen Freibäder in Bayern grundsätzlich wieder öffnen. Voraussetzung ist jedoch die Einhaltung eines standortbezogenen Schutz- und Hygienekonzepts. Ein solches wurde für das "Rodach Beach" von der Verwaltung erarbeitet und dem Gemeinderat in der Sitzung vom 18. Juni vorgestellt.

Mit der Umsetzung sind erhebliche Einschränkungen des Badebetriebs verbunden, welche sich gerade bei einem kleinen Bad besonders negativ bemerkbar machen. Im Normalbetrieb verzeichnet das "Rodach Beach" bei schönem Wetter regelmäßig mehr als 800 Badegäste, diese verteilen sich auf eine Liegefläche von 2300 Quadratmetern. Zum Vergleich: Bäder vergleichbarer Landkreisgemeinden verfügen teilweise über bis zu 10 000 Quadratmeter.

Folgende Einschränkungen wären beispielsweise nötig: Zutritt für maximal 150 Badegäste, jeweils maximal 30 Personen gleichzeitig in Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken, kein Aufenthalt am Beckenbereich und Beckenrand, Sperrung von Kinderbecken, Rutsche, Startblöcken, Beachvolleyballfeld, Indoorduschen und Umkleiden, kein Zugang für Kinder unter 14 Jahren ohne Begleitung von Erwachsenen, Keine Beckennutzung für Kinder unter zehn Jahren ohne Begleitung von Erwachsenen, Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern sowohl auf der Liegewiese als auch in den Becken, Masken- und Dokumentationspflicht wie etwa in Gaststätten. Außerdem müssten die Öffnungszeiten auf nur sechs Stunden täglich beschränkt oder zusätzliches Personal eingestellt werden.

Mit diesen Einschränkungen ist gerade das, was das "Rodach Beach" ausmacht, nicht mehr gegeben. Gerade Eltern mit Kindern schätzen das beschauliche Flair, in dem man die Kleinen auch einmal frei herumtoben lassen kann.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände, des damit verbundenen Aufwands und der kurzen verbleibenden Badesaison hat der Rat in der Sitzung beschlossen, das Freibad in diesem Jahr nicht zu öffnen. Der Leitgedanke für diese Entscheidung war, dass man ausgerechnet den Hauptzielgruppen, Familien mit Kindern und Jugendlichen, den Spaß am Freibadbesuch hätte nehmen müssen. red