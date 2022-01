Vom 10. bis 27. Januar 2022 sind die rund 48.000 Mitgliedsunternehmen der IHK für Oberfranken Bayreuth aufgerufen, ihre Vertreterinnen und Vertreter in die regionalen IHK-Gremien neu zu wählen. Die rund 3400 wahlberechtigten IHK-Mitgliedsunternehmen in Stadt und Landkreis Kronach (Stichtag 20.09.2021) wählen dabei ihre 30 Vertreterinnen und Vertreter vor Ort, teilt die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken mit.

Dabei entfallen zwölf Sitze auf die Wahlgruppe Industrie, zehn auf Dienstleistungen und acht auf Handel und Tourismus. Insgesamt 50 Personen kandidieren für das IHK-Gremium Kronach.

Ab 10. Januar 2022 erhalten die wahlberechtigten IHK-Mitgliedsunternehmen ihre Wahlunterlagen. Bis zum 27. Januar 2022 haben sie Zeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Spätestens am 27. Januar müssen die Wahlunterlagen bei der IHK eingegangen sein.

"In die acht regionalen Gremien im Bezirk der IHK für Oberfranken Bayreuth (Bamberg, Bayreuth, Forchheim, Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Marktredwitz/Selb) werden insgesamt 270 Mitglieder direkt gewählt. Sie werden in den kommenden fünf Jahren ihre unternehmerische Kompetenz in die Arbeit der IHK einfließen lassen und so den Kurs der IHK mitbestimmen", heißt es.

Die neu gewählten Mitglieder der IHK-Gremien werden die 85 Mitglieder der IHK-Vollversammlung bestimmen, die wiederum im April ein neues Präsidium wählt.

Die Kandidierenden für das IHK-Gremium Kronach im Überblick:

Wahlgruppe Industrie

Herr Alber Christian

Loewe Technology GmbH

Kronach

Loewe Technology GmbH Kronach Herr Bochröder Maik

Max Frank Pressig GmbH

Pressig

Max Frank Pressig GmbH Pressig Herr Clausen Johannes

"SITEC" GmbH Sicherheitseinrichtungen und technische Geräte

Weißenbrunn

"SITEC" GmbH Sicherheitseinrichtungen und technische Geräte Weißenbrunn Herr Dümlein Martin

Quarzsandwerke Weissenbrunn Bauer & Co. Inhaberin Porzellanfabrik Tettau GmbH

Weißenbrunn

Quarzsandwerke Weissenbrunn Bauer & Co. Inhaberin Porzellanfabrik Tettau GmbH Weißenbrunn Herr Fischer Hermann

M.A.i. GmbH & Co. KG innovative Automations- und Montagetechnik

Kronach

M.A.i. GmbH & Co. KG innovative Automations- und Montagetechnik Kronach Herr Dr. Geipel Christian

RVT Process Equipment GmbH

Steinwiesen

RVT Process Equipment GmbH Steinwiesen Herr Hammerschmidt Frank

Ernst Röser Siebdruckerei GmbH

Tettau

Ernst Röser Siebdruckerei GmbH Tettau Herr Hanna Horst

Bauconcept Horst Hanna GmbH

Kronach

Bauconcept Horst Hanna GmbH Kronach Frau Heinz Carletta

Heinz-Glas GmbH & Co. KGaA

Tettau

Heinz-Glas GmbH & Co. KGaA Tettau Frau Höfer Britta

WALTEC Maschinen GmbH

Wilhelmsthal

WALTEC Maschinen GmbH Wilhelmsthal Herr Holocher Lars

Gerresheimer Tettau GmbH

Tettau

Gerresheimer Tettau GmbH Tettau Herr Kober Rainer

Kober GmbH

Steinwiesen

Kober GmbH Steinwiesen Herr Luger Thomas

Confiserie Burg Lauenstein GmbH

Ludwigsstadt

Confiserie Burg Lauenstein GmbH Ludwigsstadt Herr Mornhart Malte

Dr. Schneider Kunststoffwerke GmbH

Kronach

Dr. Schneider Kunststoffwerke GmbH Kronach Herr Münch Mario

M. Münch Elektrotechnik Verwaltungs GmbH

Weißenbrunn

M. Münch Elektrotechnik Verwaltungs GmbH Weißenbrunn Herr Petschke Ivo

L.A. Schmitt GmbH Chem. Kosm. Fabrik

Ludwigsstadt

L.A. Schmitt GmbH Chem. Kosm. Fabrik Ludwigsstadt Herr Rauschert Martin

Paul Rauschert Steinbach GmbH

Steinbach a. Wald

Paul Rauschert Steinbach GmbH Steinbach a. Wald Herr Rebhan Martin

Horst Scholz GmbH & Co. KG

Kronach

Horst Scholz GmbH & Co. KG Kronach Herr Rösler Johannes

Rösler CeramInno GmbH

Tettau

Rösler CeramInno GmbH Tettau Frau Treuner Annemarie

Werner Heinz Feinmechanik-Kunststoffe GmbH & Co. K. G.

Tettau

Werner Heinz Feinmechanik-Kunststoffe GmbH & Co. K. G. Tettau Herr Dr. Weber Markus

Hans Weber Maschinenfabrik GmbH

Kronach

Hans Weber Maschinenfabrik GmbH Kronach Herr Wiegand Nikolaus

Wiegand-Glas Holding GmbH

Steinbach a. Wald

Wahlgruppe Handel/Tourismus

Herr Bauer Michael

Michael Bauer Antikhotel Steinbacher Hof

Steinbach a. Wald

Michael Bauer Antikhotel Steinbacher Hof Steinbach a. Wald Herr Beierkuhnlein Wieland

Fritz Beierkuhnlein, Inh. Wieland Beierkuhnlein e.K.

Steinwiesen

Fritz Beierkuhnlein, Inh. Wieland Beierkuhnlein e.K. Steinwiesen Frau Bethke Claudia

Hotel Wasserschloß K. Bär und C. Bethke oHG

Mitwitz

Hotel Wasserschloß K. Bär und C. Bethke oHG Mitwitz Herr Bienlein-Karst Eric

Karst Baustoffe GmbH & Co. KG

Kronach

Karst Baustoffe GmbH & Co. KG Kronach Herr Blumenröther Wolfgang

Edgar Blumenröther oHG

Stockheim

Edgar Blumenröther oHG Stockheim Frau Brettel Helga

Ludwig Brettel KG

Mitwitz

Ludwig Brettel KG Mitwitz Frau Detsch Barbara

Detsch Barbara Landgasthof Detsch

Stockheim

Detsch Barbara Landgasthof Detsch Stockheim Herr Kümmet Matthias

Kümmet OHG

Kronach

Kümmet OHG Kronach Frau Meißner-Krause Silke Birgit

Schuh - Sport Krause GmbH

Stockheim

Schuh - Sport Krause GmbH Stockheim Frau Neubauer Gabriele

Raumdesign Trinkwalter e.K.

Steinbach a. Wald

Raumdesign Trinkwalter e.K. Steinbach a. Wald Herr Renz Martin

Bike Center Dressel GmbH

Kronach

Bike Center Dressel GmbH Kronach Frau Vetter Eva

Autohaus Vetter GmbH & Co KG

Pressig

Wahlgruppe Dienstleistungen