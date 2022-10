Rechtzeitig zum Beginn der Herbstferien in Bayern und auch in anderen Bundesländern, bietet der Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Stadt Kronach wieder ein abwechslungsreiches Urlaubs- und Freizeitprogramm für die ganze Familie in Kooperation mit dem JUFA-Hotel Kronach - Festung Rosenberg an.

Große und kleine Abenteurer*innen haben ab 25. Oktober somit wieder die Möglichkeit, vielen tollen Erlebnistouren rund um die Festung Rosenberg und der Historischen Altstadt von Kronach beizuwohnen.

Wie der Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Stadt Kronach mitteilt, werden in den Herbstferien gegen telefonische Voranmeldung folgende Programmhighlights angeboten:

25.10. und 02.11., 10:00 Uhr

Atelier der Steinmetze:

Erfahrt Faszinierendes über die Techniken der Steinmetze und entwerft Euer eigenes Steinmetzzeichen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

26.10. und 03.11., 10:00 Uhr

Kinder-Türmerführung:

Unterwegs mit dem Türmer-Thomas durch die historische Altstadt. Lernt den spannenden, aber auch harten Berufsalltag eines Türmers der kennen.

27.10, 10:00 Uhr

Traumgold:

Glanz und Gloria - welche Rolle spielt Gold in der Kunst? Ihr erfahrt so allerhand über das wertvolle Edelmetall. Später stellt Ihr Euer persönliches Kunstwerk her und vergoldet es eigenhändig.

28.10. und 04.11., 19:30 Uhr

Mystische Nachtwanderung:

Euch erwartet eine abenteuerliche Wanderung im Laternenlicht durch den mystischen Festungswald – spannende Geschichten inklusive.

29.10. und 05.11., 10:00 Uhr

Baumarkt Natur:

Ihr wandert rund um die altehrwürdige Festung Rosenberg in den Festungswald, erkundet die herbstliche Natur und fertigt aus „Naturschätzen“ ein kleines Souvenir.

30.10. und 06.11., 10:00 Uhr

Kinder-Stadt- & Festungsführung

Schon über 1000 Jahre alt ist Kronach… So Vieles haben die Stadt- und Festungsmauern in der Lucas-Cranach-Stadt schon erlebt... Erfahrt bei einem Rundgang durch die Obere Stadt und die Festung Rosenberg viele spannende Geschichten und Hintergründe.

Für alle Angebote des Urlaubs- und Freizeitprogramms gilt:

Telefonische Anmeldung erforderlich unter 09261 60410.

Dauer: ca. 120 Minuten.

Preise: Erwachsene 10 €, Kinder/Schüler*innen/Student*innen 7 €, Familie 25 €

Empfohlen für Kinder ab 6 Jahren.

Teilnahme von Kindern nur in Begleitung von mind. 1 Erwachsenen.

Neu in diesem Jahr ist die erste, schaurig-schöne Halloween-Führung in Kronach.

Am 31. Oktober um 20:30 Uhr, zieht es hoffentlich viele kleine Draculas, Gespenster, Fledermäuse oder Kürbisse hinauf auf die mystische Festung Rosenberg. Mit „Feen-Licht“ bewaffnet, brechen die gruseligen Gesellen gemeinsam zu einer Wanderung in den nächtlichen Festungswald auf und lauschen abenteuerlichen Erzählungen.

Für die schaurig-schöne Halloween-Führung gilt:

Telefonische Anmeldung erforderlich unter 09261 60410.

Dauer: ca. 90 Minuten.

Preis: p.P. 5 €

Empfohlen für Kinder ab 6 Jahren.

Teilnahme von Kindern nur in Begleitung von mind. 1 Erwachsenen.

Vorschaubild: © Michal Jarmoluk / pixabay.com (Symbolbild)