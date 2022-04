Kronach vor 1 Stunde

Tierrettung

Passantin findet in Gully gefallene Entenküken - Polizei rückt zur Rettung an

Am Freitag, 29. April, ist die Polizei Kronach einer Entenfamilie zu Hilfe geeilt. Einer Passantin waren fünf Entenküken in einem Gully in der Rosenau aufgefallen, die sich nicht alleine befreien konnten.