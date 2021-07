Neuglosberger Tankstelle schließt im August: Am 13. August schließt Karin Spindler nach 45 Jahren ihre Agip-Tankstelle in Neuglosberg (Kronach). Ganz leicht fällt ihr der Abschied nicht. Was ihre Tankstelle so besonders macht, erklärte sie inFranken.de.

Von Montag bis Freitag ist Karin Spindlers Tankstelle von 6 bis 20 Uhr besetzt. In der übrigen Zeit sorgt ein Tankautomat dafür, dass man an der Adresse Neuglosberg 11 rund um die Uhr tanken kann. Am 13. August ist aber Schluss - Inhaberin Karin Spindler schließt ihre Tankstelle. Warum genau dann? Mitte August läuft ihr Vertrag mit Agip aus und sie hat ihn nicht mehr verlängert.

Kronach: Neuglosberger Tankstelle schließt Mitte August - nach 45 Jahren

Die Gründe für den Entschluss sind leicht zu verstehen. Nach so vielen Jahren reiche es Karin Spindler. Solange sie gesundheitlich noch fit sei und sie sich wohlfühle, möchte sie die Zeit genießen und mit ihrer Familie verbringen, erklärt die 67-Jährige inFranken.de. Ganz leicht fällt ihr der Abschied trotzdem nicht. "Mit einem lachenden und einem weinenden Auge", beschreibt sie ihn.

"Ich habe es mit Herzblut gemacht. Ich habe sehr guten Kontakt zu meinen Kunden", so Spindler. Die Reaktion ihrer Kund*innen zeige den Stellenwert der Tankstelle in der Region deshalb am besten. Karin Spindlers Kundschaft bestehe zu 90 Prozent aus Stammkund*innen. "Ich habe richtig treue Kunden. Das ist es, was mir das Herz ein bisschen schwer macht", erklärt sie. Ihre treue Kundschaft hätte Karin Spindler schon gesagt, wie schade sie die Schließung fänden. "Karin, wir halten aus, bis du keinen Sprit mehr hast", sei eine der Äußerungen gewesen. Auch auf der Facebook-Seite der Tankstelle finden sich ähnliche Reaktionen.

Diese eindeutige Reaktion auf die Schließung erklärt sich Karin Spindler so: "Es ist keine Riesen-Tankstelle mit einem Riesen-Angebot, aber ich kenne halt meine Kunden." Ihr sei es immer wichtig gewesen, sich mit den Menschen zu unterhalten und nicht nur Geld einzunehmen. "Das zwischenmenschliche, das familiäre macht es aus", weiß sie.

Schließung der Neuglosberger Tankstelle: Stammkundschaft reagiert emotional

Was zukünftig im Gebäude an der Adresse Neuglosberg 11 zu finden sein wird, ist noch nicht klar. Gebäude und Örtlichkeiten gehören Karin Spindlers Sohn, von ihm habe sie alles gepachtet. Er wolle die Räumlichkeiten, sobald alles leergeräumt sei, vermieten.

