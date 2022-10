Feuerwehreinsatz in Kronach: In der Arthur-Goller-Siedlung laufen am Montagvormittag (31. Oktober 2022) Löscharbeiten, weil der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten ist.

Das Feuer selbst konnte bereits unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten laufen aber derzeit noch, wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt. Der Einsatz sei "noch sehr aktuell". Die Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort.

Brand in Kronach: Polizei vor Ort im Einsatz

Es gebe aber keine Verletzten, gibt die Polizei Entwarnung. Es sei allerdings noch unklar, wie viele Personen sich beim Ausbruch des Feuers im Haus aufhielten. Auch die Brandursache stehe noch nicht fest. Da es sich beim Brandort um eine Nebenstraße handle, habe der Einsatz keine größeren Auswirkungen auf den Verkehr in Kronach.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © NEWS5/Bauernfeind (Symbolfoto)