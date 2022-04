Eine tierische Rettungsaktion hat die Polizei in Kronach gestartet: Am Freitagmorgen (29. April 2022) gegen 7 Uhr erreichte die Dienststelle die Meldung einer Passantin, dass in der Rosenau mehrere Küken einer Entenfamilie in einen Gully gefallen waren und nun dort festsaßen.

Daraufhin rückte eine Streife zur Tierrettung aus. Mithilfe der Passantin konnten fünf Entenküken aus dem Gully geborgen werden und mit der Entenmutter, die sich in der Haßlach befand, vereint werden.