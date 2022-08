Die Kronacher Stadtverwaltung macht in einer Pressemitteilung darauf aufmerksam, dass im Rahmen des Kronacher Stadtfestes am ersten Septemberwochenende auch ein Versteigerungstermin stattfinde. Versteigert würden Fundgegenstände und Fahrräder, die in den zurückliegenden Jahren im städtischen Fundamt gelandet oder im Kronacher Erlebnisbad Crana Mare liegengeblieben sind und für die bisher keine Besitzansprüche angemeldet wurden.

Die Versteigerung steige am Sonntag, 4. September, ab 13.30 Uhr, auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in der Oberen Stadt. Die Fundfahrräder könnten zuvor von 12.30 bis 13.30 Uhr an Ort und Stelle besichtigt werden. Auch diesmal gebe es wieder einige Schnäppchen zu erstehen.

Zur Versteigerung stünden neben den bereits erwähnten Fahrrädern beispielsweise Schmuck, Kleidungsstücke oder zahlreiche Kleinutensilien wie Regenschirme oder Sonnenbrillen.