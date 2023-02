Zum 14. Mal erbeben am 26. und 27. Mai 2023 im hohen Norden Oberfrankens die Mauern einer historischen Festungsanlage, der Festung Rosenberg in Kronach. "Die Festung rockt", das Festival des Jugendzentrums Struwwelpeter in Kronach zog 2022 an 2 Tagen je 2.800 Fans in den äußeren Wallgraben der Festung. Wie der Jugend- und Kulturtreff Struwwelpeter erklärt, habe sich das Festival damit zu einem der größten Festivals für alternative Musik im Raum Oberfranken und Südthüringen entwickelt.

Der günstige Ticketpreis, die außergewöhnliche Atmosphäre in den Mauern der Festung, das freundliche Team und natürlich ein außergewöhnliches Line Up machen „Die Festung Rockt“ zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Über 1.000 Karten pro Tag sind nun bereits verkauft. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir ein so treues Publikum haben und für viele Festung Rockt einfach jedes Jahr dazu gehört.“ sagt Samuel Rauch, Leiter des Struwwelpeter Kronach und Organisator des Festivals. „Die letzten sechs Festivals waren immer im Vorfeld ausverkauft. Das freut uns einfach riesig“.

Chartsstürmer rocken die Festung

Headliner am Samstag wird die Band „Swiss & Die Andern“ sein, die mit ihren letzten drei Alben die Spitze der Charts erklommen hat (Chartplatzierungen 2/4/2). Ob das neue Album der Band „Erstmal zu Penny“, das am 19. Mai 2023, also kurz vor dem Festival erscheint, Nummer 1 der Charts wird, darf man gespannt erwarten.

Am Freitag werden „Itchy“ Headliner des Festivals sein, die gerade von der größten Tournee ihrer Bandkarriere zurück sind und als eine der besten Livebands der Republik gelten. Auch „Itchy“ erreichte mit dem Album „Six“ Platz 5 der deutschen Albumcharts. Von den Auftritten der Band weiß man, dass Spaß, Tanzen und Vollgas angesagt sind.

Co-Headliner am Samstag sind „Dritte Wahl“ aus Rostock. Die Band ist schon lange im Geschäft und hat viele Klassiker des Punkrock geschrieben. Dennoch erreicht sie immer neue Karrierehöhen. Das letzte Album „3D“ erreichte Platz 6 der deutschen Albumcharts und die aktuelle Tournee zum Album verkaufte die größten Hallen restlos aus, die die Band bisher gespielt hatte, u.a. die Columbiahalle in Berlin.

Freunde der härteren Musik werden sich auf den Co-Headliner am Freitag freuen: „Any Given Day“ sind eine der beliebtesten Bands im Metalcore, erreichten mit den letzten beiden Alben die Top-20 der Charts und stehen für eine brilliante Liveshow mit musikalischer Härte, aber auch viel Melodie.

Auf vielfachen Wunsch der Festivalbesucher wird „Mambo Kurt“ am Freitag nach dem Headliner auf der Hauptbühne auftreten. Der Alleinunterhalter performt auf seiner Heimorgel auf einzigartige Weise Klassiker der Musikgeschichte. Zu Gast war er schon auf vielen legendären Festivals, u.a. dem Wacken Open Air.

Weitere Top-Bands sind: Infected Rain, Akne Kid Joe, 100 Kilo Herz, Slope, Kochkraft durch KMA, Watch Out Stampede, Destination Anywhere, Holly Would Surrender, Eskalation und Malasaners.

Außerdem treten wieder vier lokale Bands auf, die im November des Festung Rockt Bandcontest gewinnen können. Diese sind „If We Last“ aus Kulmbach, „FRNZ“ aus Coburg, „Counting Sheep“ aus Hof und „Monkey Circus“ aus Lichtenfels. Aus Special Guest wird Oberfrankens Band des Jahres 2022 auftreten: „Maximilian Adler & The Splider Phaser Naked Band“ aus Hof.

Wochenend-, Tages- und Campingtickets überall verfügbar, Jugendticket

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren: Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen, die auch auf der Homepage www.diefestungrockt.de zu finden sind oder Online bei Eventim oder Reservix.

Exklusiv im Struwwelpeter Kronach sind außerdem noch einige Jugendtickets erhältlich: Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren aus dem Landkreis Kronach können für nur 10 Euro das gesamte Wochenende zum Festival kommen.

Fanbusse

Aus Richtung Bamberg/Lichtenfels und aus Richtung Coburg werden Fanbusse angeboten. Karten für den Bus aus Coburg gibt es im Toxic Toast in Coburg, Karten für den Bus aus Bamberg auf der Seite Bambergerfestivals.de

Kulturpädagogisches Projekt

Neben dem Open Air Spektakel für den Gast wird "Die Festung Rockt" so auch ein groß angelegtes kulturpädagogisches Projekt: Über 100 ehrenamtliche Jugendliche planen und gestalten das Festival von der Bandauswahl über die Plakatgestaltung bis zur Bandbetreuung usw. mit.

Einlass: Freitag 15 Uhr / Samstag 14 Uhr

Da der Struwwel als Veranstalter ein Jugendzentrum ist, dürft ihr schon mit 14 Jahren bis 24 Uhr bleiben! Genaue Infos zu den Einlassbestimmungen unter: www.diefestungrockt.de