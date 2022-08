Am Montag (15. August 2022) ist es in Steinbach am Wald auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Wiegand Glas zu einem missglückten Überholmanöver gekommen. Gegen 13.45 Uhr wollte ein Autofahrer mit seinem Wagen den Parkplatz verlassen, als er plötzlich von einem anderen Autofahrer überholt wurde.

Der erste Fahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zu vermeiden. Dabei prallte er allerdings gegen einen großen Stein, der als Abgrenzung auf dem Parkplatz dient. Dadurch entstand an seinem Auto ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich, wie die Polizeiinspektion Ludwigstadt am Dienstag (16. August 2022) berichtet.

Überholmanöver auf Parkplatz missglückt: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Der Fahrer im überholenden Wagen fuhr einfach davon und wird nun gesucht. Es handelt sich um ein rotes Auto, womöglich ein Skoda. Am Steuer saß ein Mann. Das Kennzeichen des Wagens war ein ausländisches. Mehr ist nicht bekannt.

Wer dennoch sachdienliche Hinweise zum Unfall geben kann, oder zum Beispiel den beschriebenen flüchtigen Pkw in der Beschreibung wieder erkennt, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigsstadt zu melden. Hinweise werden persönlich auf der Wache, oder telefonisch unter 092613/975020 entgegengenommen.

Vorschaubild: © Pixel-mixer/Pixabay/Symbolbild