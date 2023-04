Rund 20 Einsatzfahrzeuge diverser Feuerwehren aus dem Landkreis Kronach werden am Sonntag, 30. April, im Konvoi zu einer sogenannten Kontingentfahrt aufbrechen.

Wie das Landratsamt Kronach berichtet, startet die Fahrt um 10 Uhr am Feuerwehrhaus in Pressig und führt über Haßlach und Mitwitz nach Ebersdorf bei Coburg und über die A 73 in Richtung Lichtenfels und von dort aus wieder zurück nach Kronach.

Nachdem ein derartiger Konvoi von Einsatzfahrzeugen Vorrang hat, kann es vor allem an Kreuzungen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Das Landratsamt bittet diesbezüglich um Verständnis.

Wie jeder Landkreis in Bayern muss auch der Landkreis Kronach in Zusammenarbeit mit seinen Hilfsorganisationen ein sogenanntes Hilfsleistungskontingent vorhalten, bestehend aus mehreren Einsatzfahrzeugen mit dazugehöriger Besatzung.

Derartige Einheiten dienen dazu, um bei Schadensereignissen wie beispielsweise beim Hochwasser im Ahrtal oder der Schneekatastrophe vor einigen Jahren in Südbayern schnelle und unkomplizierte Hilfe leisten zu können.