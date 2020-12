Hätte das Kronacher Zugunglück mit zwei Toten verhindert werden können? Vater des Verstorbenen klagt an

Jedes Mal, wenn Günther Weber seinen Sohn in Kronach besuchen will und aus dem Zug steigt, bricht sein Herz. Es ist der Bahnsteig, an dem sein anderer Sohn Michael (50) im Oktober von einem Güterzug erfasst wurde, als er einem älteren Herrn helfen wollte, der mit seinem Rollator ins Gleisbett geraten war. Beide Männer starben.