Gaststätten ächzen unter Corona: Erstes Bistro in Kronach gibt auf

Ein paar unbeschwerte Stunden am Ufer der Kronach , das war im Café Sorgenlos zwei Jahre lang Programm. Die Gäste - auch die Vierbeiner - wurden an der Tür mit Schildern wie "Hereinspaziert" und "Herzlich willkommen" begrüßt. Während dem Corona-Lockdown haben die Betreiber aus dem Fenster ihres Bistros noch Essenstüten an Bedürftige verteilt. Doch dann haben sie die Sorgen selbst eingeholt: "Liebe Gäste, wir müssen leider das Bistro aus gesundheitlichen Gründen schließen", vermelden Melani Buchmann und ihr Mann , Wolfgang Weidenhammer, auf der Facebook-Seite des Bistros . "Wir werden es auch selbst nicht mehr eröffnen."