Ferienspaß im Landkreis Kronach

Seit über 20 Jahren ist der Ferienpass des Landkreises Kronach eine echte Institution, und so ist es auch in diesem Jahr - trotz Corona. Bei der Vorstellung des mit 144 Angeboten prall gefüllten Heftchens hatten Lisa Gratzke von der Kommunalen Jugendarbeit (KOJA) sowie der Vorsitzende des Kreisjugendrings (KJR) Kronach, Andy Fischer, zusätzlich zum Spielmobil noch "ganz besondere" Aktionen des Landkreises angekündigt. Wie sie bekundeten, wolle man damit das Vereinsleben in den Gemeinden unterstützen bzw. die Vereinsarbeit ausbauen - und zwar bewusst von Süd bis Nord. Da die Planungen hinsichtlich der erforderlichen Schutzmaßnahmen beim Druck des Ferienpasses noch nicht ganz abgeschlossen waren, konnte man diese Aktionen hierin nicht mehr berücksichtigen. Nun sind alle Details abgeklärt und die Anmeldungen können ab sofort erfolgen.

Auch das Spielmobil macht wieder in den einzelnen Gemeinden Station. Corona-bedingt läuft dies heuer jedoch etwas anders ab. Bisher konnten die Kinder das Spielmobil spontan besuchen. Dies wird, um ggf. Kontaktpersonen ermitteln zu können, in diesem Jahr nicht möglich sein. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich.

Folgende Aktionen sind Ferienprogramm 2020 geplant:

"Kinder Flow" (Outdoor) - Spiele, Achtsamkeits- und Bewegungsübungen für Kinder von 6 bis 10 Jahre. Termine: 30. Juli in Wallenfels, 4. August in Küps, jeweils 10 Uhr bis 13.30 Uhr. Alter: 6 bis 10 Jahre; mitzubringen: Matte, Decke, Kissen, Getränk und Essen, Kopfbedeckung, bequeme Kleidung, Mund-Nasen-Bedeckung; Kosten: 5 Euro.

"Auf Schatzsuche" (Outdoor) - eine spannende Schatzsuche durch Wald und Wiesen. Termin: 6. August in Küps, 10 bis 13.30 Uhr, Alter: 6 bis 10 Jahre; mitzubringen: festes Schuhwerk, Kopfbedeckung, Rucksack, Verpflegung, Mund-Nasen-Bedeckung, Kosten: 5 Euro.

"Flag Attack!" (Indoor/Outdoor) - von zu Hause aus die Welt entdecken. Vom Flaggenquizz bis zur Flaggengestaltung - es wartet ein buntes Programm und eine Kreativwerkstatt rund um die Flagge. Termine: 18. August in Kronach, 20. August in Ludwigsstadt, jeweils von 10 bis 15 Uhr, Alter: 6 bis 13 Jahre, mitzubringen: Buntstifte, Schere und Kleidung, die vollgekleckst werden darf, Getränk/Verpflegung für die Dauer der Aktion, Mund-Nasen-Bedeckung, Kosten: 5 Euro.

"Zurück in die Steinzeit!" (Outdoor) - eine Zeitreise 10 000 Jahre zurück in die Vergangenheit. Fährtenlesen und Wahrnehmungsübungen sowie Feuermachen stehen auf dem Programm. Termin: 25. August in Mitwitz, 10 bis 15 Uhr, Alter: 6 bis 10 Jahre, mitzubringen: wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk, Mund-Nasen-Bedeckung, Getränke, als Verpflegung ein regionales Obst bzw. Gemüse und einen Rucksack. Mehr Steinzeitessen gibt es vor Ort, Kosten: 5 Euro.

"Sommer, Sonne, Sonnenschein! - Aktionstag rund um die Sonne" (Indoor/Outdoor) - die Teilnehmer erfahren alles Wissenswerte rund um die Sonne. Termine: 1. September in Pressig, 3. September in Teuschnitz, jeweils von 10 bis 15 Uhr, Alter: 6 bis 12 Jahre, mitzubringen: Buntstifte, Schere, Kleber, Kleidung, die dreckig werden darf, Getränke und Verpflegung für den Tag, Mund-Nasen-Bedeckung, Kosten: 5 Euro.

"Das Spielmobil kommt!" (Indoor/Outdoor) - gemeinsam wird die Natur vor der Haustür zum Spielplatz gemacht. Ob Schnitzeljagd, Naturkunst oder tolle Spiele und Übungen - ein buntes Naturprogramm mit dem Spielmobil wartet. Alter: 6 bis 13 Jahre, Uhrzeit: jeweils 9 Uhr bis 15 Uhr, Termine: 3./4. August: Marktrodach, 5. August: Nordhalben, 6. August: Pressig, 11. August: Teuschnitz, 12.August: Wallenfels, 13./14. August: Kronach, 19. August: Teuschnitz, 20./21. August: Küps, 25. August: Steinbach an der Haide, 27. August: Pressig, 2. September: Nordhalben; mitzubringen: wetterfeste Kleidung und Schuhwerk, Rucksack mit Verpflegung, Schere, Kleber, Stifte, Mund-Nasen-Bedeckung. Auch hier ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.

Anmeldung

Die Anmeldung für alle Aktionen inklusive Spielmobil kann in diesem Jahr nur schriftlich erfolgen. Unter www.kreisjugendring-kronach.de finden sich die Anmeldeformulare sowie Teilnahmebedingungen. Für jedes Angebot ist ein Anmeldeformular auszufüllen und an die KOJA bzw. den KJR Kronach bis spätestens fünf Tage vor der Aktion zu schicken (postalisch oder per Mail).

Die Teilnehmer erhalten eine Anmeldebestätigung mit allen wichtigen Informationen. Pro Programmpunkt können sich zwölf Kinder anmelden. Aufgrund der kleinen Gruppengrößen kann die Anmeldung eines Kindes nur an einem Spielmobileinsatz berücksichtigt werden. Sollte die maximale Teilnehmerzahl nicht erreicht werden, kann eine wiederholte Teilnahme an weiteren Einsätzen erfolgen.