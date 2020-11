Einige Stammkunden hatten den Braten bereits gerochen, als sie in der Bahnhofstraße vor der verschlossenen Automatiktür gestanden haben: Der Kronacher Traditionsmetzger Höring hat den Betrieb eingestellt. Dafür öffnet schon in wenigen Tagen ein anderer Metzger eine Filiale in der Lucas-Cranach-Stadt.