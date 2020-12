"Wenn ich träum' vom Winter, wird mir warm ums Herz ..." - mit diesen Zeilen beginnt der neue Winter-Song von Uli Scherbel, mit dem der sympathische Schauspieler und Musical-Star seine Fans in eine einzigartige Winterwelt entführt. Der verträumte Titel wurde sowohl in deutscher Sprache "Ein Wintertraum" als auch in englischer ("A winter dream") herausgebracht. Für beide Versionen entstanden zwei wunderschöne Videos auf der Festung Rosenberg, mit denen der heimatverbundene Franke seine Heimat einmal mehr hinaus in die weite Welt trägt. Die Videos können ab sofort auf Youtube sowie in der Tourist-Information in der Oberen Stadt in Kronach angesehen werden.

Oberfränkische Produktion

Viele Macher haben bei dieser komplett oberfränkischen Produktion mitgewirkt; trugen doch - neben dem Interpreten Uli Scherbel - auch die Texterin Kati Schubert, der Arrangeur und Songmixer Klaus Pfreundner, der Videoproduzent Rainer Steiger sowie der Musikverlag Bernhard Geiger zum Entstehen des Titels bei.

Altes Lied neu vertont

Es handelt sich dabei um eine moderne Version von "In the bleak midwinter" des britischen Komponisten Gustav Holst (1874-1934), die nun mit deutschem und englischem Text neu vertont und in die "Neuzeit" geführt wurde. Die Musikaufnahmen entstanden im Tonstudio von Klaus Pfreundner (bekannt von der Live-Band "Radspitz") in Hummendorf. Der Musikverlag Bernhard Geiger aus Kronach hat in seinem Label "BG-Ton" die Maxi-CD veröffentlicht, die sowohl als physische CD als auch in Dateiversion verfügbar ist.

Um dem emotionalen Song noch mehr Ausdruck zu verleihen, wurden Ende November auf der Festung Rosenberg zwei stimmungsvolle Musikvideos gedreht. Uli Scherbel singt vor der beeindruckenden Kulisse des imposanten Kronacher Wahrzeichens und zeigt damit die Schönheit seiner oberfränkischen Heimat, der er sehr verbunden ist. Mit gefühlvoller Stimme verzaubert er einmal mehr alle Zuhörer, die er an seinem musikalischen "Wintertraum" teilhaben lässt.

Die Kameraführung und der Filmschnitt der Videos lagen in den bewährten Händen von Rainer Steiger aus Neukenroth. Für alle, die den innig berührenden Titel gerne selbst nachspielen und singen möchten, ist jetzt auch eine passende Notenausgabe für Gesang, Klavier, Gitarre und Keyboard beim Musikverlag Geiger erschienen. Sie kann über den Musikfachhandel bezogen werden.

Trostpflaster für die Fans

Dass dieses schöne regionale Gemeinschaftsprojekt entstehen konnte, ist unter anderem auch der Tatsache geschuldet, dass Uli Scherbel aktuell nicht live auftreten kann und die Theater leider geschlossen bleiben. Mit den Veröffentlichungen kann er so mit seinen Fans trotzdem verbunden bleiben und ihnen - als kleines Trostpflaster - nun diesen Titel wie auch den bereits erschienenen Song "Heute oder morgen" anbieten. Die englischsprachige Version "A winter dream" bietet ihm zugleich die Möglichkeit, auch das internationale Publikum einmal mehr für sich zu begeistern und es ebenfalls - gemeinsam mit ihm - im "Wintertraum" schwelgen zu lassen.

Erhältlich ist die Maxi-CD "Ein Wintertraum & A winter dream" ab sofort bei Music Service Geiger in Kronach sowie auf allen Download- und Streaming-Portalen.

Radio/TV Der Titel ist bei vielen deutschen und internationalen Radiosendern zu hören. Die Videos werden auf Youtube und in ausgewählten TV-Sendern ausgestrahlt.