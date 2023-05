In einem Waldgebiet bei Zeyern im Landkreis Kronach hat sich am frühen Montagmorgen (8. Mai 2023) ein aufsehenerregender Unfall ereignet. Zuvor hatte ein Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

In einer Kurve legte sich der dicht mit Holz beladene Lkw auf die Seite. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstanden jedoch Sachschäden an Führerhaus und den Benzintanks.

"Der Fahrer des Lkw hat gegen Mitternacht Holz aufgeladen und ist damit einen Feldweg entlanggefahren", schildert Hannes Eberth, Kommandant der Feuerwehr Zeyern, gegenüber inFranken.de den Unfallhergang. Vermutlich habe der Mann eine Kurve zu eng genommen, weshalb das Fahrzeug auf die Seite kippte und die Ladung den Abhang neben der Straße herunterrollte.

Auch wenn dem Fahrer glücklicherweise nichts passierte, sei an dessen Laster ein nicht unbeträchtlicher Schaden entstanden: "Ich schätze, es wird ein neues Führerhaus und zwei neue Benzintanks brauchen", so Eberth. Die nach dem Unfall alarmierte Feuerwehr habe umgehend sicherstellen müssen, dass die knapp 500 Liter Diesel nicht aus dem Tank laufen.

Die rund 35 beteiligten Einsatzkräfte der Feuerwehr Zeyern, Feuerwehr Wallenfels und der Feuerwehr Kronach sowie der hinzugerufene Kreisbrandinspekteur Frank Fischer hätten ihren Einsatz nach der Absicherung der Unfallstelle und einer anschließenden Bergung der Ladung schließlich gegen 7 Uhr morgens wieder beenden können. Fischer wurde erst vor Kurzem gemeinsam mit anderen Führungskräften im Landkreis Kronach für seine Tätigkeit ausgezeichnet.

