50 Jugendliche aus 14 Feuerwehren haben mit Erfolg die Prüfung zur Jugendflamme der Deutschen Jugendfeuerwehr , Stufe 2 abgelegt. Kreisjugendwartin Carolin Wicklein führte gemeinsam mit dem Jugendfeuerwehrausschuss die Abnahme in Neufang durch und überreichte den Feuerwehranwärtern das Abzeichen.

Die Corona-Zwangspause konnte die Jugendlichen im Landkreis Kronach nicht ausbremsen. Mit überwiegend hervorragenden Leistungen erfüllten sie die Aufgaben der so genannten „Jugendflamme“. Dabei mussten die Jugendlichen verschiedene Gerätschaften der Feuerwehren richtig benennen und ihre Funktionsweise erläutern. Im praktischen Teil kuppelten sie B-Leitungen zusammen, bauten einen „Wasserwerfer“ auf und mussten ein Standrohr richtig und funktionsfähig setzen. Im Vorfeld zum Prüfungstag war eine Aufgabe aus dem Bereich Sport und Spiel, wie beispielsweise die Teilnahme an einer Jugendolympiade oder einem sportlichen Wettbewerb zu absolvieren. Den Abschluss bildete ein Testgespräch mit dem Schwerpunkt Funkverkehr und Funkrufnamen in den Feuerwehren. Hier galt es, die Zusammensetzung eines Funkrufnamens richtig zu erläutern. Danach mussten die Jugendlichen die Sicherung von Einsatzfahrzeugen an der Einsatzstelle sowie die Einsatzstelle beschreiben.

Kreisjugendwartin Carolin Wicklein gratulierte den erfolgreichen Jugendlichen und dankte der Freiwilligen Feuerwehr Neufang für die gute Organisation der Abnahme und die sehr gute Verpflegung aller Teilnehmer und Schiedsrichter.

Die Prüflinge

Elias Redwitz, Tobias Ultsch, Lukas Ultsch, Eva Küfner (alle JF Burkersdorf), Hannah Gareis, Lena Daum, Anna Wich (alle JF Gundelsdorf), Maximilian Zapf, Niklas Wich, Linus Wegner, Kilian Wegner, Alexander Hugel (alle JF Fischbach), Maria Schmidt (JF Kronach ), Lenny Schultheis, Paul Völler, Steffen Wenzel (alle JF Mitwitz), Monika Kotschenreuther, Tim Kotschenreuther, Luis Müller, Bastian Rost (alle JF Neufang), Lucas Blinzler, Jonas Fischer, Lian Stegner, Eva Jagusch (alle JF Neuses), Sabrina Doppel, Lucas Heinz (alle JF Reitsch), Nico Neitzel, Simon Eckerl, Jette Fugmann, Sophie Ehrlich (alle JF Schmölz), Bastian Schmidt (JF Schnaid), Anna Pöhlmann (JF Steinach a.d. Steinach), Paul Klinger , Max Smettane, Luca Ströhlein, Lena Klinger, Fabian Rehwald (alle JF Steinwiesen), Simon Gregorski, Erich Mähringer, Jan Müller , Sebastian Müller, Leon Piwonski, Simon Urschidil (alle JF Wallenfels), Viktoria Buckreus, Ben Fischer, Fabian Geistdörfer, Dennis Heymann, Samuel Itareghe, Lucas Jaceck, Nico Müller (alle JF Wihelmsthal). Matthias Schuhbäck