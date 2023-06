Die heftigen Gewitter hielten in der Nacht auf Mittwoch (21. Juni 2023) die Feuerwehr im Raum Kronach auf Trab. Die Einsatzkräfte mussten nach einem Blitzeinschlag zu einem Gebäudebrand im Kronacher Stadtteil Kreuzberg ausrücken.

Laut Einsatzmeldung der Polizei kam es gegen 0.30 infolge eines Blitzeinschlags zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus am Äußeren Ring in Kronach. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Kronach sowie die Feuerwehren umliegender Gemeinden und Ortschaften. Die Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Morgen an.

Laut ersten Informationen der Polizei hatten die Bewohner des Gebäudes jedoch Glück. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Über die Höhe des Sachschadens ist nichts bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.