Wer sich in diesen Tagen eine Currywurst bei Rainer Trster holen will, muss sich durch einen Slalom an Hinweisen und Regeln kmpfen. Absperrbnder, Bodenmarkierungen in signalgelb und Schilder, die dem Kunden "Nur Essen to go!" und "Hier essen nicht erlaubt!" entgegenbrllen. Der Betreiber des "Curry 79er" auf dem Expert-Parkplatz will nicht seine Kunden schikanieren. Er versucht umzusetzen, was die Regierung von ihm fordert.