Mit Bierprobe und Bieranstich startet am Donnerstag, 10. August 2023, eines der beliebtesten Volksfeste Oberfrankens: Das Kronacher Freischießen 2023 wartet bis zum 20. August mit unterhaltsamer Festzeltmusik, buntem Kinderprogramm und einer Menge an Attraktionen auf der Hofwiese der Ludwigsstädter Straße in Kronach auf dich. Das Freischießen findet bereits zum 433. Mal statt und gilt als größtes Schützen- und Volksfest im Frankenwald.

Kronacher Freischießen: Dieses Programm erwartet dich 2023

Wie gewohnt stehen mit dem Kronacher Freischießen auch 2023 10 Tage voller Musik verschiedener Genres, gekühltem Bier und Festzeltlaune bevor. Am 10. August um 19 Uhr eröffnet die Kronacher Bürgermeisterin Angela Hofmann im Schützenstadl das Volksfest mit dem traditionellen Bieranstich. Von da an warten jeden Tag verschiedene Highlights auf die Besucher*innen.

Das ist die genaue Festfolge der einzelnen Tage des Kronacher Schützenfestes 2023:

Donnerstag, 10. August: Bierprobe mit Bieranstich und Festzeltmusik der Musikkapelle Nordhalben

Freitag, 11. August: Froher Auftakt mit Unterhaltungsmusik des Musikvereins 1864 Neukenroth

Samstag, 12. August: Die Hofwiese ruft, mit Jazznachmittag und Unterhaltungsmusik am Abend

Sonntag, 13. August: Schützenauszug mit Standkonzert auf dem Marktplatz, dem Schützenauszug zur Hofwiese und Konzerten des Heeresmusikkorps Neubrandenburg

Montag, 14. August: Tag der Behörden, Gast- und Landwirte mit Konzerten des Heeresmusikkorps Neubrandenburg

Dienstag, 15. August: Feiertag Mariä Himmelfahrt, mit Konzerten des Heeresmusikkorps Neubrandenburg und Unterhaltungsmusik der Blaskapelle „Einmalig“

Mittwoch, 16. August: Tag der Kinder, Jäger und Schützen mit einem großen Festzug der Kinder vom Marktplatz zur Hofwiese , Armbrustschießen, einem Konzert des Jugendorchesters Kronach, der Proklamation des Vogelkönigs und der Schwanenkönigin, sowie Konzerten des Bläsercorps des Jagdschutz- und Jägerverbandes Kronach und des Heeresmusikkorps Neubrandenburg

Donnerstag, 17. August: Feuerwerkstag mit Konzerten des Heeresmusikkorps Neubrandenburg und einem großen Brillantfeuerwerk "Der Himmel über Kronach in Sternen und Blitzen" um 22 Uhr

Freitag, 18. August: Tag der Senioren mit Konzerten des Heeresmusikkorps Neubrandenburg

Samstag, 19. August: Tag der Familie mit Konzerten des Heeresmusikkorps Neubrandenburg

Sonntag, 20. August: Froher Ausklang mit einem Festgottesdienst in der Kaiserhofhalle, Konzerten des Heeresmusikkorps Neubrandenburg sowie der Proklamation des Schützenkönigs, der Schützenkönigin und des Jungschützenkönigs, anschließend Abschiedskonzert des Heeresmusikkorps Neubrandenburg

Ein detailliertes Programm des Kronacher Freischießens 2023 findest du auf der offiziellen Seite der Schützengesellschaft Kronach. Grundsätzlich kannst du dich auf ein lebhaftes Volksfest mit Oktoberfest-Charakter freuen.

Schießzeiten beim Kronacher Freischießen 2023

Das Kronacher Freischießen ist nicht nur ein herkömmliches Volksfest, sondern vor allem auch ein Schützenfest. Deshalb ist das Freischießen ein wichtiger Bestandteil des Festes. 2023 lassen sich folgende Schießzeiten im Programm finden:

Samstag, 12. August, 13.30-15 Uhr: Sonderschießzeit Schüler und Jugend

Sonntag, 13. August, 14.00-18.00 Uhr: Schießzeit

Montag, 14. August, 10.00-13.00 Uhr: Sonderschießzeit Schausteller*innen

Dienstag, 15. August, 14.00-21.00 Uhr: Schießzeit

Mittwoch, 16. August, 14.30 Uhr: Armbrustschießen der Kinder auf Adler und Schwan

Freitag, 18. August, 14.00-21.00 Uhr: Schießzeit

Samstag, 19. August, 13.00-18.00 Uhr: Schießzeit

Die Disziplinen reichen dabei von Lasergewehr, Luftgewehr, Luftgewehr Auflage, Kleinkaliber (KK) 50m, Jagd (100m + laufender Keiler 50m) bis zum Schießen mit der Sportpistole. Das genaue Schießprogramm wird von der Schützengesellschaft Kronach herausgegeben. Darin finden sich außerdem Informationen darüber, wer wann zum Schießen berechtigt ist sowie die aktuellen Schießpreise.

Vergnügungspark, Bierhallen und Tischreservierung beim Kronacher Freischießen 2023

Neben dem abwechslungsreichen Programm findet sich zudem weitere bekannte und beliebte Unterhaltungsmusik in den festen Bierhallen auf dem Festgelände. Das Musikprogramm im Schützenstadl und im Kaiserhöfer reicht von klassischer Blasmusik bis hin zu moderner Pop-Musik. Ein besonderer Abend verspricht der Karaokeabend am 15. August im Schützenstadl zu werden.

Bei kühlem Bier und fränkischen Spezialitäten kannst du auf dem Kronacher Freischießen 2023 oberfränkische Tradition hautnah erleben. Es erwarten dich deftige Speisen wie Rostbratwürste und Zwiebelsteaks sowie süße Köstlichkeiten wie Zuckerwatte und gebrannte Mandeln. Darüber hinaus warten eine Vielzahl an modernen Fahr-, Schau- und Belustigungsgeschäften auf dem Festplatz auf dich. Hier kommen Jung und Alt voll auf ihre Kosten. Highlights sind das Riesenrad, das Kettenkarussell und der Autoscooter.

Wer einen Sitzplatz beim Kronacher Freischießen 2023 möchte, sollte auf Nummer sicher gehen und vor dem Besuch einen Tisch reservieren. Die Konzerthalle lässt sich bequem online reservieren. Ansonsten kannst du hier einen Tisch reservieren:

Kaiserhöfer

per E-Mail

oder Telefon: 09261 62800-0

Schützenstadl

per E-Mail

oder Telefon: 0170 2953181

Freischießen-Express tourt wieder durch den Landkreis

Während des Freischießens bietet der Landkreis Kronach auch in diesem Jahr wieder ein umfangreiches Angebot, mit dem Bus zum Festgelände und wieder nach Hause zu kommen. Wie das Landratsamt mitteilt, können die Fahrpläne für den Freischießen-Express 2023, eine Ergänzung zum bestehenden ÖPNV-Angebot, auf der Homepage des Landkreises Kronach heruntergeladen werden.

Das kostet der Freischießen-Express 2023:

Das Tagesticket kostet in diesem Jahr 6 Euro

Im Stadtverkehr von Kronach (Linie FrEx 1 und Linie FrEx 8 zwischen BRK-Altenheim und Bahnhof) sind für die Tageskarte 3 Euro zu zahlen.

von Kronach (Linie FrEx 1 und Linie FrEx 8 zwischen BRK-Altenheim und Bahnhof) sind für die Tageskarte 3 Euro zu zahlen. Kinder bis 12 Jahre werden in Begleitung eines erwachsenen Familienmitgliedes unentgeltlich befördert.

Die Fahrkarten sind in den jeweiligen Bussen erhältlich. Es wird darauf hingewiesen, dass für diesen Sonderverkehr das Deutschland-Ticket nicht anerkannt wird.

Da auch die Parkplätze im Stadtgebiet von Kronach von der Linie FrEx 1 bedient werden, empfiehlt es sich für Schützenfestbesucher, die mit dem Auto kommen, diese als Alternative zu nutzen, erklärt das Landratsamt.

Um die Freischießen-Express-Busse zu entlasten, bietet sich für Landkreisbürgerinnen und -bürger entlang der Bahnlinie auch eine Anreise mit dem Zug an. Die letzte Rückfahrt ist hier beispielsweise in Richtung Ludwigsstadt um 23.30 Uhr möglich. Für den Bahnverkehr als regulär bestehendes Verkehrsangebot kann das Deutschland-Ticket oder das Tagesticket im Kronach-Tarif für 11 Euro (davon 2 Euro Gutschein) genutzt werden. Das 11-Euro-Tagesticket ist an den DB-Fahrkartenautomaten erhältlich.

