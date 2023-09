Die Filmburg Kronach: Ein einzigartiges Filmerlebnis in historischem Ambiente

Die FFA Filmförderungsanstalt erhebt regelmäßig Marktdaten rund ums Kino und Filme. Kino ist beliebt: 2022 besuchten 84.270.625 Einwohner*innen das Kino. Dies sind 1,3 % mehr als 2021. Suchst du nach Ort für ein außergewöhnliches Kinoerlebnis, könnte die Filmburg Kronach das Richtige für dich sein.

Die Filmburg Kronach: Besonderheiten

Die Filmburg Kronach bietet dir Kino in drei verschiedenen Sälen. In jedem befinden sich neben normalen Sitzplätzen auch einige Pärchensitze. Online gibt es eine Programmübersicht, in der du die aktuell laufenden Filme und Spielzeiten finden kannst. Spricht dich keiner der aktuellen Filme an, kannst du dich in der Rubrik "In Kürze" umsehen. Hier sind alle Filme aufgelistet, die zeitnah in der Filmburg gespielt werden.

Direkt beim Eintreten erwartet dich eine gemütliche Lounge. Bist du etwas zu früh da, kannst du es dir hier bequem machen. An der Theke gibt es Snacks für den kleinen Hunger. Möchtest du dir einen 3D-Film ansehen, erhältst du vor Ort die speziellen Brillen für Erwachsene und für Kinder. Du kannst sie vor Ort für 1 Euro pro Stück kaufen. Die gekauften 3D-Brillen kannst du anschließend immer wieder mitbringen.

Eine Besonderheit des Kinos sind die wechselnden Events. Ein Beispiel sind die Kinder-Kino-Tage, welche in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring Kronach veranstaltet werden. Vor einem Besuch solltest du schauen, ob es auch zu deinem Lieblingsfilm ein spannendes Event gibt. In der Regel gelten bei Events Sonderpreise für Kinder und Erwachsene.

Gutscheine, Preise und Anfahrt

Der Eintritt kostet dich als Erwachsene*r 9,50 Euro. Kinder bis 11 Jahre zahlen 7 Euro, schwerbehinderte Menschen 7,50 Euro für den Eintritt. Am Montag ist Kinotag, der Eintritt für Erwachsene beträgt dann nur 7 Euro. Für einen 3D-Film zahlst du einen Zuschlag von 2,50 Euro. Neben hauseigenen Gutscheinen, die du online oder vor Ort kaufen kannst, werden der Kulturpass, die Gutscheine "Movie Choice" und "Movie Choice Snack" der Firma cadooz sowie die Gutscheine "KinoBON" und "SnackBON" der Firma Bonago akzeptiert.

Möchtest du einen speziellen Platz für deinen Besuch reservieren, kannst du dies telefonisch während der Öffnungszeiten tun. Alternativ kannst du deine Tickets bereits im Voraus online kaufen und die Plätze frei auswählen. Für Schul- und Sondervorstellungen ist die Kinoburg ebenfalls jederzeit offen. Am besten sprichst du deine Vorstellungen telefonisch oder per Mail mit dem Team der Kinoburg ab. Ähnlich läuft es ab, wenn du Werbung im Kino schalten möchtest. Sprich das Team einfach telefonisch oder per Mail an und teile ihm deine individuellen Vorstellungen mit. So gelingt dir sicherlich der ideale Werbeauftritt im Kino.

Hier die wichtigsten Daten für deinen Besuch zusammengefasst:

Adresse: Schwedenstraße 37, 96317 Kronach

Schwedenstraße 37, 96317 Kronach Öffnungszeiten: Abhängig vom Programm. Geöffnet wird 30 Minuten vor Beginn der ersten Vorstellung.

Abhängig vom Programm. Geöffnet wird 30 Minuten vor Beginn der ersten Vorstellung. Telefon: 09261 3628

09261 3628 Webseite: https://www.filmburg-kronach.de/

https://www.filmburg-kronach.de/ E-Mail: kontakt@filmburg-kronach.de

kontakt@filmburg-kronach.de Anfahrt: Reist du mit dem Auto an, gibt es direkt vor dem Kino einige Parkplätze für dich. Alternativ findest du in der Nähe den Parkplatz Krahenberg sowie den Rathaus Parkplatz. Eine Anfahrt mit dem Bus ist ebenfalls möglich. Hierfür musst du an der Bushaltestelle Schwedenstraße aussteigen. Schon bist du bei der Filmburg.

Fazit: aktuelle Filme und wechselnde Events

In der Filmburg Kronach erwarten dich aktuelle Filme. Egal ob Klein oder Groß: Es ist für jede*n etwas dabei. Mit einem Snack ausgestattet, kannst du es dir in einem der drei Kinosäle gemütlich machen. Möchtest du es eher etwas außergewöhnlicher, kannst du zu einem der aktuellen Events gehen.

