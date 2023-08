Crana Mare Kronach: Wasserwelten und Wohlfühloase für Jung und Alt

Das ganze Jahr über Schwimmspaß: Das bietet dir das Frei- und Hallenbad

Endlich wieder Schwimmtraining

Auf einen Blick: Alles zu Öffnungszeiten, Preisen und Co.

Die Stadt Kronach im Frankenwald hat nicht nur wunderschöne Fachwerkhäuser und die Festung Rosenberg zu bieten, sondern auch ein Erlebnisbad, das sowohl Hallenbad als auch Freibad in sich vereint.

Das ganze Jahr über Wasserspaß, Schwimmtraining und Pommes Schranke: Im Crana Mare in Kronach wird der Traum vieler Kinder und sicherlich auch so manches Erwachsenen wahr. Von September bis Mai bietet das Hallenbad Möglichkeit zum Planschen und den Rest des Jahres das Freibad.

Die beiden Bäder stehen sich jedoch in nichts nach. Das Freibad verfügt über ein beheiztes 50-Meter-Schwimmbecken, einen Springturm, ein Erlebnisbecken inklusive Strömungskanal und Blubberbucht sowie ein Kinderbecken mit Rutsche und Schiffchenkanal. Von Jung bis Alt sind hier alle versorgt. Wer zusätzlich Bewegung braucht, kann sich auf dem Spielplatz, dem Volleyball-Feld oder der Slackline verausgaben. Wer sich lieber ausruhen oder etwas essen möchte, findet sein Glück auf der weitläufigen Liegewiese mit Festungsblick oder am Kiosk.

Im Hallenbad kannst du im 25-Meter-Sportbecken, im Erlebnisbecken, im Kinderbecken und im Warmwasserbecken draußen schwimmen und Spaß haben. Aber auch Entspannung ist hier möglich – im Whirlpool, in der Dampfkammer mit wechselnden Aromen, der Infrarotkabine oder auch im Solarium. Der schwimmbadeigene Kiosk "La Sicilia" eignet sich perfekt, um den Tag nach Schwimmspaß und Entspannung abzuschließen.

Während der Corona-Pandemie kamen Schwimmbadbesuche und auch das Schwimmtraining zu kurz. Nach langer Pause öffnete das Hallenbad im Dezember 2021 endlich wieder in großem Umfang. Doch in der Wintersaison 2022/2023 musste das Crana Mare aufgrund der gestiegenen Energiepreise noch einmal schließen. In dieser Zeit war lediglich das 25-Meter-Schwimmbecken zugänglich. Dank des Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetzes konnte das Bad jedoch Mitte Februar wieder öffnen – mit Ausnahme des Warmwasserbeckens im Außenbereich.

Wenn deine Kinder oder du nun gerne wieder das Schwimmtraining aufnehmen wollen, ist das auch im Hallenbad des Crana Mare möglich. Zwischen September und Mai werden hier unter anderem Baby- und Kinderschwimmkurse sowie Aqua-Fitness und Wassershiatsu angeboten. Infos dazu findest du hier.

Sowohl für einen entspannenden Urlaubstag im Freibad als auch für eine erfolgreiche Schwimmeinheit oder eine Entspannungspause zwischendurch ist das Crana Mare in Kronach der richtige Ort. Ein Besuch lohnt sich sowohl an einem warmen Sommermorgen als auch an einem regnerischen Herbstnachmittag. Und wer weiß, vielleicht kannst du diesen Herbst ja endlich wieder das komplette Beckenangebot nutzen und das Warmwasserbecken sogar bei Schnee genießen.

Auf einen Blick