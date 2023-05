Wie die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG berichtet, bleibt die Sperrung der Staatsstraße St 2272 zwischen Kleinlangheim und Feuerbach im Bereich des Unterführungsbauwerks BW 317a bis ca. 02.06.2023, 10:00 Uhr bestehen. Sie wurde im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der BAB A3 am 9. Mai 2023 zum Zweck des Einbaus einer statischen Unterstützungskonstruktion am nördliche Teilbauwerk gesperrt.

Der Verkehr von Feuerbach in Richtung Kleinlangheim wird via Wiesentheid und Wiesenbronn über die Umleitungsstrecke U12 geführt. In der Gegenrichtung ist die Umleitung als U11 ausgeschildert.

Eine Verlängerung der Sperrung darüber hinaus ist derzeit nicht auszuschließen.

Danach wird der Verkehr einbahnig im Wechsel mittels einer Ampelregelung unter dem Bauwerk hindurchgeführt.

Die einbahnige Verkehrsführung wird voraussichtlich bis Mitte 2024 andauern.

Die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG dankt den betroffenen Anwohnern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.

Vorschaubild: © Ralf Welz / inFranken.de (Symbolbild)