Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß in der Zeit von Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr, mit seinem Fahrzeug in der Richthofenstraße in Kitzingen gegen einen geparkten Ford-Fiesta. Dieser wurde am linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

Und in der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7.15 Uhr, ereignete sich in der Kaiserstraße in Kitzingen eine Unfallflucht. Ein ebenfalls unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug an der Stromtankstelle vor dem Landratsamt gegen das blau-weiße Hinweisschild. Dabei brach die Stange ab und es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.