Am Donnerstag, 16. Juni, und Samstag, 18. Juni, finden in Eltmann und Gaibach Konzerten mti dem Süddeutschen Kammerchor statt. Das kündigt die Verwaltungsgemeinschaft Volkach in einer Pressemitteilung an.

Die Werke von Balthasar Neumann, prägender Architekt und Ingenieur des europäischen Barocks, sind über fünf deutsche Bundesländer verbreitet. In größerer Dichte finden sie sich allerdings in Franken. Ihr Spektrum reicht vom Unesco-Weltkulturerbe-Objekt, der Residenz Würzburg, bis zur einsamen Wallfahrtskirche oder Kapelle auf der grünen Wiese.

Ein neues Panorama der Musik

2021 hat der hier tätige Kulturverein Ars Franconia e. V. Anregungen verschiedener Balthasar-Neumann-Stätten aufgegriffen, deren teils hochkarätigen, aber verstreut verorteten Aktivitäten, auf einer länderübergreifenden gemeinsamen Plattform zu präsentieren. Das Balthasar Neumann Panorama, so das neue Label, konzentriert sich zum diesjährigen Start auf den Bereich der Musik. Neben renommierten Konzertreihen wie den Brühler Schlosskonzerten oder den Konzerten in der Abtei Neresheim, werden hierbei auch Kleinodien Neumannscher Kunst in den Fokus gerückt.

So gastiert der Süddeutsche Kammerchor mit der Cellistin Luise Buchberger am Donnerstag, 16. Juni, um 18 Uhr, in der Wallfahrtskirche Maria Limbach in Eltmann und am Samstag, 18. Juni, 19 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche Volkach-Gaibach. Mit "Psalmen Davids" ist das Programm mit virtuoser Vokalmusik für Solisten, zwei Chöre und Instrumente überschrieben. Highlights aus der Feder der barocken Großmeister Heinrich Schütz und Henry Purcell münden in Johann Sebastian Bachs berühmte Solosuite C-Dur für Violoncello und die prächtige Motette für Doppelchor "Singet dem Herrn ein neues Lied". In diesen Konzerten unter der Leitung von Gerhard Jenemann ist zudem die junge Orgelvirtuosin Julia Raasch zu erleben.

Infos: www.klanglandschaft-mainfranken.de; Karten in der Tourist-Info Volkacher Mainschleife, Tel.: (09381) 40112, E-Mail: tourismus@volkach.de sowie an der Abendkasse.