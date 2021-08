Am letzten Schultag verabschiedete die Schulfamilie der Realschule Dettelbach in zwei festlichen Feierstunden ihre diesjährigen Absolventinnen und Absolventen. Gleich zu Beginn der jeweiligen Feier wurden die Schüler und Schülerinnen von einer emotionalen Videopräsentation überrascht, die vom zuständigen Klassenlehrer vorbereitet wurde und die vergangenen Schuljahre der Jugendlichen an der Realschule Dettelbach Revue passieren ließ.

Schulleiter Stefan Wolbert betonte anschließend in seiner kurzen Ansprache, wie stolz er auf die 39 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen sei, die trotz der widrigen Umstände ein tolles Ergebnis erzielt hätten. Die Art und Weise, wie sie mit den Einschränkungen durch die Pandemie umgegangen seien, sei vorbildhaft für alle anderen Schüler gewesen und habe gezeigt, welch hohes Maß an Eigenverantwortung Jugendliche in ihrem Alter übernehmen können, wenn diese gefragt sei. In diesem Zusammenhang bedankte er sich auch bei den verantwortlichen Lehrkräften, die ebenso wie die Absolventinnen und Absolventen Außergewöhnliches geleistet hätten.

Mit digitalen Grußworten gratulierten die Landrätin Tamara Bischoff und der Dettelbacher Bürgermeister Matthias Bielek den Schülern und Schülerinnen zu deren hervorragenden Leistungen und wünschten ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute.

Ein besonderer Moment stellten auch in diesem Jahr die Reden der jeweiligen Klassenlehrer dar. Sehr persönlich und amüsant beschrieben Andreas Pigors (Klasse 10a) und Markus Deckelmann (Klasse 10b) die vergangene Zeit und sorgten dabei mit einigen witzigen Anekdoten für einige Lacher unter den anwesenden Zuschauern, bevor sie ihren Schützlingen das lang ersehnte Zeugnis aushändigten.

Die Ehrung der Jahrgangsbesten fand wie die Grußworte in digitaler Form statt. In diesem Zusammenhang gratulierte Ralph Peckmann, Geschäftsführer der Firma Lindner, dem Schüler Gabriel Prodan (10a) für besondere Leistungen im naturwissenschaftlichen Bereich. Schulleiter Stefan Wolbert überreichte in dessen Namen einen Preis, der die Leistungen würdigte. Cornelius Göb von der Sparkasse Wiesentheid gratulierte der Schülerin Juliana Knaub (10b) für ihre tollen Leistungen im kaufmännischen Bereich. Im sprachlichen Bereich freute sich Moritz Krumpholz (10a) über eine Ehrung durch die Firma Fehrer. Stefan Wolbert dankte den langjährigen Partnern der Schule für ihr Engagement und die Würdigung der besonderen Leistungen.

Eine ganz besondere Würdigung erfuhr zum Abschluss der Feier die Schülerin Juliana Knaub (10b), die das herausragende Ergebnis von 1,0 in ihrem Abschlusszeugnis erzielt hatte. Konrektorin Grit Günther unterstrich in ihrer kurzen Laudatio, dass die Schülerin die Schulfamilie nicht mit durch ihre tollen Leistungen begeistert hätte. Auf bemerkenswerte Weise habe sie sich in verschiedenen Bereichen sozial engagiert und sich vorbildlich in das Schulleben der Realschule Dettelbach eingebracht. Auch in ihrer Freizeit engagiere sich die Schülerin für die Allgemeinheit. So habe sie beispielsweise am Tag vor ihrer Mathematik-Abschlussprüfung statt zu lernen und sich auf die Prüfung zu konzentrieren, geholfen, die Häuser ihres Heimatdorfes vor dem drohenden Hochwasser zu schützen und ihren Nachbarn in dieser Notlage beizustehen. Für eine Ehrung in der Staatskanzlei in München, zu der in diesem Jahr die besten Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern geladen wurden, reichten die Noten und dieses Engagement leider nicht aus, doch die Schule ehrte Juliana Knaub mit einem eigenen Überraschungspreis, welchen die Absolventin gerührt entgegennahm.

Am Ende der Feier entließ Schulleiter Stefan Wolbert alle Absolventen in ihre Freiheit, wünschte ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute und dankte ihnen noch einmal für die schöne gemeinsame Zeit.

Die Absolventinnen und Absolventen: Apodaca Aaliyah, Arnoldt Celin, Bock Pascal, Bräutigam Lara, Bretz David, Dikmen Bartu, Henftling André, Hochrein Finn, Knaub Juliana, Mangold Julia, Martorelli Emil, Schmidt Lara, Ströbert Helena, Ströbert Niklas, Bachuletsch Lina, Bäuerlein Luca, Bell Jakob, Caudle Christian, Franke Marvin, Gehring Moritz, Hahn Natalie, Helling Leonie, Höntschke Dustin, Ilse Robin, Karapoyraz Muhammed, Klühr Christoph, Kohler Kevin, Krumpholz Moritz, Kuhn Gabriela, Kümmel Milan, Kunze Samira, Müller Julian, Nixdorf Yanik, Prodan Gabriel, Rabenstein Jana, Schelbert Sebastian, Schielke Paul, Weichsel Lennox, Zöller Pauline.

Von: Florian Huth, Lehrer an der Realschule Dettelbach.