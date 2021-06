Was gibt es Schöneres, als nach getaner Arbeit mit Freunden ein schönes Glas Wein zu genießen? Von Mitte Juni bis Mitte Juli besteht laut Pressemitteilung des Kultur- und Kommunikationszentrums Dettelbach die Möglichkeit, an unterschiedlichen Terminen die lauen Sommerabende mit einem Glas Dettelbacher Wein auf der Zinne am Marktplatz ausklingen zu lassen.

Wechselnde Winzer aus Dettelbach und den Ortsteilen schenken ihre Tropfen auf der Kirchenzinne aus. Entspannte Hintergrundmusik am Freitagabend, live gespielt und jede Woche unter einem anderen Motto, sowie kleine Snacks an allen Terminen und alkoholfreie Alternativen runden das Angebot ab. Start ist am Freitag, 18. Juni, um 17 Uhr. Die Registrierung ist über die Luca-App oder über eine Gästeliste möglich.

Weitere Termine sind am 24. und 25. Juni, 1., 2., 9. und 16. Juli, jeweils von 17 bis 21 Uhr. Weitere Infos unter www.dettelbach-entdecken.de