Schwarzach vor 1 Stunde

Zeugin beobachtet flüchtigen Unfallverursacher in Schwarzach

Am Donnerstagmorgen ist es in der Straße "Am Stadtgraben" in Schwarzach zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 54-Jähriger stieß beim Rangieren mit seinem Lastwagen gegen einen geparkten Volkswagen Golf. Dieser wurde laut Polizeibericht am rechten hinteren Kotflügel beschädigt.