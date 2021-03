Rödelsee vor 19 Minuten

Zeuge beobachtet Frau bei Unfallflucht und ruft die Polizei

Unfallflucht beging eine 25-Jährige, die am Mittwochnachmittag in der Crailsheimer Straße in Rödelsee mit ihrem Auto gegen einen geparkten Ford-Fiesta stieß. Dieser wurde an der mittleren Heckstoßstange beschädigt, meldet die Polizei.