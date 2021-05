Wiesentheid vor 1 Stunde

Zaun für den Waldkindergarten

Der neue Waldkindergarten, den die Gemeinde Wiesentheid an einem Waldrand in Richtung Untersambach einrichten will, erhält einen Zaun. Das legte der Gemeinderat mit einer knappen 8:7-Mehrheit fest, nachdem es zuvor in der Sitzung eine größere Debatte gegeben hatte.