Der Zacharias-Preis ist ein Kommunikationspreis für das bayerische Bäckerhandwerk, den alljährlich die CSM Deutschland (Lebensmittelhersteller aus Bremen) verleiht. 2021 erhielt das Projekt "Das Brot der Bayern" den Preis. Daran nahmen mit der Bäckerei Mahler aus Volkach und Der Iphöfer Franzenbäck aus Iphofen auch zwei Betriebe der Bäckerinnung Kitzingen teil.

Vom 3. bis 14. Mai stellte der Landesinnungsverband (LIV) gemeinsam mit der TV Sendung des Bayerischen Rundfunks "Wir in Bayern" und zahlreichen bayerischen Innungsbetrieben, die mit 1200 Filialen an der Aktion teilnahmen, Brotvielfalt, Bäckerhandwerk, Qualität und kulturelle Bedeutung in den Mittelpunkt der Aktion. "Der Erfolg war überwältigend", heißt es in der Pressemitteilung des LIV. "Das Brot der Bayern" wurde für zwölf Tage zum Lieblingsbrot und Bäckerbotschafter im Freistaat. Neben der starken medialen Berichterstattung, dekorierten die teilnehmenden Betriebe ihre Filialen, gaben Rezeptbroschüren und Brottüten heraus und kürten eines ihrer Brote zum "Brot der Bayern", indem sie das Brot mit dem Logo bemehlten. Die Verleihung des Zacharias-Preises fand im Hamburger The Westin Hotel auf dem Dach der Elbphilharmonie statt. "Der Preis gebührt jedem teilnehmenden Betrieb und auch unserem Kooperationspartner, dem Bayerischen Rundfunk. Es wurde deutlich, was uns alle eint: Unser Herz schlägt fürs Bäckerhandwerk", so Marianne Wagner vom Landes-Innungsverband bei der Entgegennahme des Preises. Im Aktionszeitraum wurden in den Bäckereifilialen 420 000 Rezeptbroschüren und Bäckertüten ausgegeben. Es gab fast 20 000 Downloads der Rezeptbroschüre.

Von: Willi Paulus (Pressearbeit, Bäckerinnung Kitzingen)