Es war ein Kraftakt: Innerhalb von drei Wochen stampfte die Stadt Kitzingen ein eigenes Konzept für die World Press Photo-Ausstellung aus dem Boden. Von diesem Freitag an sind die besten Pressebilder der Welt aus Schaufenster-Galerie in der Innenstadt zu sehen.

Möglich machte dies laut Pressesprecherin Claudia Biebl "die engagierte Unterstützung vieler Mitarbeiter aus dem Haus" und weil die angefragten Einzelhändler, Ladenbesitzer und Institutionen "sofort ihre Bereitschaft zum Mitmachen erklärt haben".

Damit kann's dann auch an diesem Freitag losgehen: An diesem Freitag, 12. März, gibt es den offiziellen Startschuss virtuell mit einem Begrüßungsvideo von OB Stefan Güntner. Die Botschaft wird auf Social-Media-Kanälen wie Kitzingen kanns und Facebook und natürlich auf der Homepage der Stadt kitzingen.info übertragen.

Insgesamt 139 Bilder sind in 40 Schaufenstern ausgestellt. Die World Press Photo-Ausstellung macht zum 15. Mal in Folge Station in Kitzingen. 280 000 Besucher waren bisher zu den Ausstellungen in Kitzingen, pro Ausstellung also rund 25 000. Zu sehen sind die Bilder bis zum 15. April.

Die Schaufenster-Galerie birgt laut Claudia Biebl "die große Chance, die Stadt nach einer langen Phase des Lockdowns zu aktivieren und Leben in die Einzelhandelsgeschäfte zu bringen." An fünf zentralen Stellen gibt es Orientierung für die Besucher des Schaufenster-Rundlaufs. Sichtbares Zeichen sind große Info-Tafeln. Neben diesen stehen Kästen, aus denen sich die Besucher den sogenannten Schaufenster-Begleiter kostenlos entnehmen können. Dieses Booklet führt zum einen durch die Stadt und liefert zum anderen - ganz wichtig - die Erklärtexte zu jedem der ausgestellten Bilder.

Zusätzlich sind an jedem Schaufenster OR-Codes angebracht, mit Erklärktexten zu den jeweiligen Bildern im Schaufenster, für all diejenigen, die mit Handy und lieber ohne Broschüre durch die Stadt gehen möchten.

Der Schaufenster-Begleiter enthält zudem auch eine Auflistung aller Gastronomen, um sich während des Spaziergangs mit Cafe-to-Go oder ähnlichem versorgen zu können.

Ganz am Ende befindet sich das Gewinnspiel. Auch in diesem Jahr verlosen wir attraktive Preise. Die komplett ausgefüllten Gewinnspielunterlagen können direkt bei der Touristinfo am Rathaus in einen Briefkasten gelegt werden.