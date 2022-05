Volkach vor 1 Stunde

Woche für das Leben: Der richtige Umgang mit Demenz – Vortrag in Volkach

An der bundesweiten ökumenischen "Woche für das Leben" der evangelischen und katholischen Kirche, die in diesem Jahr unter dem Motto "Mittendrin.Leben mit Demenz" steht, beteiligt sich auch die Pfarrei St. Bartolomäus in Volkach, wie es in einem Schreiben an die Presse heißt.