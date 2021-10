Albertshofen vor 1 Stunde

Wo Pflanzen ihren Samen verstecken

Passend zu ihrem Sachunterrichtsthema "Obst und Gemüse" besuchten die beiden zweiten Klassen der Albert-Schweitzer-Grundschule zwei ortsansässige Gärtnereien, um sich dort aus erster Hand über den lokalen Gemüseanbau zu informieren. Die Zweitklässler der 2a besuchten zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Birgit Kamm den Gartenbaubetrieb Wolfgang Gernert und erfuhren hier, wie mühselig die Ernte von Feldsalat ist und wie aus einer Paprikablüte bunte Paprika wachsen. Auch konnten die staunenden Kinder feststellen, wie fest das Gemüse zum Teil in der Erde steckt. Die 2b unter der Leitung von Katharina Böll erkundigte den Betrieb bei Jungpflanzen Gernert, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert und lernten hier, wo Pflanzen ihren Samen verstecken und wie unterschiedlich dieser aussehen kann. Begeistert und um viele Erkenntnisse reicher erzählten beide Klassen danach von ihrem Unterrichtsgang. Als Experten in Sachen Gemüseanbau dürfen die Kinder im kommenden Frühjahr die Patenschaft über das Hochbeet der Schule übernehmen. Die Schule bedankt sich herzlich den beiden Familien Gernert.