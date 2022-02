Wilhelm Sturm, ein Urgestein der CSU im Kreis Kitzingen, feierte am 10. Februar seinen 70. Geburtstag. Dies geht aus einer Pressemittteilung der CSU hervor. Sein Engagement in der evangelischen Jugend brachte ihn früh mit der Christlich-Sozialen Politik in Verbindung, heißt es weiter in der Mitteilung. Bereits mit 23 Jahren trat der Jubilar aktiv in die JU und CSU ein.

Bürgermeister, Kreisrat und stellvertretender Landrat waren Stationen seines politischen Wirkens. Nach seinem Ausscheiden als Mandatsträger in verschiedenen Funktionen galt für ihn das Motto: Ein Leben ohne Politik ist möglich, aber sinnlos. So engagierte er sich in der Kreis Senioren-Union und wurde 2017 in den Vorstand und zum Schatzmeister gewählt. Eine Funktion, die er bis heute ausübt.

Eine Abordnung des Vorstandes der Kreis-Senioren gratulierte dem Jubilar zu seinem runden Geburtstag und wünschte ihm alles erdenklich Gute, Gesundheit und Glück für seine weiteren Lebensjahre.