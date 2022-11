Wiesentheid: Rettungseinsatz im Kreis Kitzingen

"Person eingeklemmt" : Kind muss aus misslicher Lage befreit werden

: muss aus misslicher Lage befreit werden "Uns unbekannte Situation": Feuerwehr steht vor Herausforderung

Am Montag (28. November 2022) wurde die Feuerwehr Wiesentheid gegen 17 Uhr zu einer ortsansässigen Bankfiliale im Ort gerufen. Dort habe sich eine "Person eingeklemmt".

Feuerwehr Wiesentheid im Einsatz: Kind klemmt sich in Münzautomat ein

"Allerdings handelte es sich hierbei nicht wie so oft um einen Verkehrsunfall, sondern um eine uns bisher unbekannte Situation", berichtet die Feuerwehr. In der Bank in Wiesentheid habe sich ein Kind mit der Hand in einem Münzautomaten eingeklemmt.

Die Einsatzkräfte und der ebenfalls angerückte Rettungsdienst arbeiteten zusammen, um das Kind zu befreien. Es habe besänftigt werden können: "Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst konnte das Kind beruhigt und versorgt werden, sodass wir dieses vorsichtig aus der Situation befreien konnten", erklärt die Feuerwehr Wiesentheid.

