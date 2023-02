"Ein brennender Balkon hielt uns am Mittwochabend auf Trab", schreibt die Feuerwehr Wiesentheid in einem Einsatzbericht. Der Brand rief auch andere nachalarmierte Feuerwehren aus Untersambach, Rüdenhausen, Castell, Wiesenbronn, Kitzingen, die Psychosoziale Notfallversorgung, die Polizei, den Rettungsdienst, den Bauhof und die Atemschutzwerkstatt Iphofen auf den Plan.

Insgesamt seien rund 150 Einsatzkräfte beteiligt gewesen, so Kreisbrandmeister Christian Aschermann gegenüber inFranken.de. Bei Ankunft an der Einsatzstelle stand der Balkon des Wohnhauses bereits in Vollbrand und drohte, auf den Dachstuhl überzugreifen.

Brand in Wiesentheid macht Haus unbewohnbar - mehrere Menschen auf Notunterkunft angewiesen

"Deshalb ließen wir weitere Feuerwehren nachalarmieren. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen und wurden vom Rettungsdienst versorgt", so die Feuerwehr Wiesentheid. Weil sich das Feuer weiter ausbreitete, löschten die Einsatzkräfte von zwei Höhenrettungsfahrzeugen aus das Dach. Mehrere Atemschutztrupps widmeten sich zudem dem Gebäude von Innen.

Über die Nacht stellte die Feuerwehr Wiesentheid gemeinsam mit der Feuerwehr Untersambach zur Sicherheit eine Brandwache. Zurückkehren konnten die Bewohner nicht. "Das Haus ist komplett hinüber", so Aschermann. "Es ist größtenteils abgebrannt und es gibt einen sehr hohen Löschwasserschaden bis in den Keller."

Bürgermeister Klaus Köhler (Bürgerblock) habe abends den Unglücksort aufgesucht, um den Bewohnern bei der Suche nach einer Bleibe zu helfen. "Zum Teil fanden sie über Bekannte eine Unterkunft. Andere Bewohner kamen in einer Notunterkunft in Wiesentheid am Marienplatz unter", erklärt Aschermann.