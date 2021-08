Volkach vor 1 Stunde

Weinfest im Haus Bürgerspital

Das Haus Bürgerspital hielt an der alten Tradition fest und feierte, zwar nicht wie sonst auf dem Weinfestgelände, sondern im eigenen Speisesaal, mit den Bewohnern ein zünftiges Weinfest. Mitarbeitende des Sozialen Dienstes hatten das Fest vorbereitet und unterhielten die Bewohner mit Mundartgedichten und Weinrätseln. Unser ehrenamtlicher Musiker Franz war wie immer der richtige Mann am Platze, denn zu seinen Wein-, Volks- und Stimmungsliedern wurde lautstark gesungen und geschunkelt. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Es gab Kaffee und Kuchen, Brotzeitstangen mit Gerupften und natürlich durfte die Weinfestbratwurst im Weckle nicht fehlen. Hierzu gab es dann einen guten Schluck Frankenwein, der allen sehr gut mundete. Einrichtungsleiterin Ulrike Dietrich bedankte sich bei allen Akteuren für dieses gelungene Fest, das noch lange Zeit bei den Bewohnern in Erinnerung bleiben wird.