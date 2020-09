Zum Artikel „Raus aus dem Panik-Modus“ vom 18. September über das viel beachtete Vorwort der Leiter der Vhs-Kitzingen zum Herbstprogramm erreichte uns folgende Leserzuschrift:

Die Vhs Kitzingen bietet für das Herbst/Wintersemester 2020, mit über 100 Schulungs- und Ausbildungsangeboten und einer vielfachen Anzahl an Lehrstunden, ein umfassendes und attraktives Programm an.

Im Zeichen der Corona Pandemie, steht nun allerdings die Durchführung sämtlicher Programmangebote in den Sternen. Wer mag es der Geschäftsleitung der Vhs Kitzingen unter diesen Umständen verdenken, sich intensive Gedanken über den Fortbestand und die Durchführung dieser unverzichtbaren Bildungsangebote zu machen, die sich eines sehr großen Zuspruch aus breiten Kreisen der Bevölkerung erfreuen!?

Vielmehr darf es als die Pflicht einer verantwortungsbewussten Geschäftsleitung angesehen werden, die Zukunftsperspektiven ihrer Bildungseinrichtung auszuloten und sich kritisch mit den neuen Risiken auseinanderzusetzen.

Wenn die Geschäftsleitung der Vhs Kitzingen durch ein entsprechendes Vorwort in der Vhs-Programmzeitschrift dann auch noch die Vhs Interessenten in ihre Sorgen mit einbindet, so darf man das getrost als wegweisend für eine demokratische Meinungsbildung ansehen.

Mit ihrem Vorwort ist es Frau Rauh und Herrn Arndt-Landbeck trefflich gelungen, einen lebhaften Meinungsbildungsprozess in Gang zu setzen, der möglicherweise Anregungen entstehen lässt, welche eine Durchführung der Vhs-Programme auch in Corona Zeiten ermöglichen.

Willy Klapheck

97332 Volkach