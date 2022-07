Am Montag (18.07.2022) kam es in der Nähe von Geiselwind (Lkr. Kitzingen) zu einem großen Flächenbrand. Mehrere Felder standen in Flammen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr bekam das Feuer relativ schnell in den Griff und konnte schlimmeres Verhindern. Foto: NEWS5 / Grundmann