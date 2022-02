Vermehrt Hitze und Trockenheit, häufiger Gewitter und Starkregenereignisse – das seien nur einige Auswirkungen des Klimawandels auf die unterfränkische Land- und Forstwirtschaft, wie es im Presseschreiben der Volkshochschule heißt.

In Kooperation mit dem Landratsamt Kitzingen und im Rahmen der Reihe "Energiewende und Klimaschutz im Kitzinger Land", lädt die Vhs Kitzingen am Dienstag, 8. Februar, Professor Dr. Heiko Paeth um 19 Uhr in die Alte Synagoge Kitzingen ein.

Der Experte für Klimaforschung und Klimamodellierung an der Universität Würzburg stellt laut Ankündigung das Forschungsvorhaben und die Ergebnisse vor, welche in den vergangenen vier Jahren beim interdisziplinären Projekt "BigData@Geo" anhand von Modellen erarbeitet wurden.

Der Eintritt ist frei, es gilt die 2G-Regel.