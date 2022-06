Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kann das Segnitzer Mainfest in diesem Jahr endlich wieder stattfinden. Die Festgemeinschaft lädt am zweiten Juliwochenende (8. - 10. Juli) ans Segnitzer Mainufer ein.

Am Freitag, 8. Juli, wird "Starfish" mit Musik aus den 60er, 70er und 80er Jahren das Fest musikalisch eröffnen. Am Samstag, 9. Juli, steht Unterhaltungsmusik mit den "Taubertaler Musikanten" auf dem Programm. Am Sonntag, 10. Juli, schließlich folgt nach dem traditionellen Festgottesdienst und dem Mittagessen zu Kaffee & Kuchen der Festausklang mit den "Willanzheimer Musikanten".

Die Weine, die ausgeschenkt werden, wurden von den Mitgliedern der Festgemeinschaft bei einer Weinprobe ausgewählt, heißt es in der Ankündigung noch.