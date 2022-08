Bald ist es soweit: Am Freitag, 26. August, startet der Volkacher Kabarett Sommer zum dritten Mal auf dem Weinfestplatz. Kabarett- und Musikgrößen kommen nach Volkach und "sorgen für gute Laune, beste Unterhaltung und unvergessliche Momente unterm Sternenhimmel", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Wie auch in den vergangenen Jahren kooperiert die Comödie Fürth wieder mit der Stadt.

Kabarettist Wolfgang Krebs kommt mit Volker Heißmann

Den Auftakt macht am 26. August das Duo Mundstuhl bestehend aus Lars Niedereichholz und Ande Werner. Die beiden präsentieren ihr Programm Flamongos und gelten seit über 20 Jahren als das erfolgreichste und wandelbarste Comedy-Doppelpack Deutschlands.

Am 27. August steht Heißmann & Friends auf der Bühne. Der Entertainer kommt nicht alleine nach Volkach, sondern mit Freunden. Zu ihnen gehören unter anderem das Pavel Sandorf Quartett, die Tonic Sisters und Kabarettist Wolfgang Krebs.

Bekannt von Fastnacht in Franken ist Oti Schmelzer. Er gastiert am 29. August in Volkach und erzählt „vo alles öwes“ – Aktuelles, Best Off, Fränkisches und Historisches. Bernd Stelter feiert am 30. August Premiere in Volkach. Er kommt mit seinem Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“.

Konstatin Wecker folgt auf Bernd Stelter

Am 31. August steht Chris Boettcher auf der Bühne. In seinem Programm „Immer dieser Druck“ leiden viele Promi-Zeitgenossen unter diesem Zivilisationsphänomen. Ein Schmankerl laut Pressemitteilung erwartet die Besucherinnen und Besucher am 1. September: Konstantin Wecker spielt mit Fany Kammerlander und Jo Barnikel. Die drei verbindet die Liebe zum Lied. „Poesie und Musik können vielleicht die Welt nicht verändern, aber sie können denen Mut machen, die sie verändern wollen“, so Wecker.

Dancing Queen, Waterloo und Mama Mia – wer kennt sie nicht die Songs von Abba? Seit 1992 hat es sich die Cover-Band Abba 99 zur Aufgabe gemacht, diese Songs so authentisch wie möglich wiederaufleben zu lassen. Zu erleben am 2. September. Am 3. September macht sich Viva Voce auf die Suche nach dem Glück.

Schlusspunkt des Kabarett Sommers am 4. September ist der Auftritt von Volker Heißmann mit seinem Fürther Partner Martin Rassau. Im brandneuen Programm „Ausgelacht!“ ballt sich das Beste aus 40 gemeinsamen Jahren.

Ticketverkauf online und vor Ort

Karten gibt es im Vorverkauf online unter www.comoedie.de oder vor Ort in der Touristinformation Volkacher Mainschleife, Marktplatz 1, Volkach, Tel.: (0 93 81)4 01 12. Bei jeder Veranstaltung sind zudem Karten an der Abendkasse erhältlich. Dies gilt auch für Künstler, die online bereits ausverkauft sind.

Das Veranstaltungsgelände Weinfestplatz Volkach ist nicht überdacht, die Aufritte finden auch bei Regen statt, ausgenommen bei Unwetterwarnungen durch den Deutschen Wetterdienst. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 19 Uhr.