Flanieren, probieren, stöbern und shoppen – wie die Verwaltungsgemeinschaft Volkach mitteilt, könne man all dies am Samstag, 15. und Sonntag, 16. Oktober, in Volkach tun. Denn an diesem Herbstwochenende findet die Premiere des „Volkacher Genuss- und Destillat-Festivals“ unter freiem Himmel statt. Die Marktmeile im Herzen der Altstadt lockt mit feinen Dingen der Region und lädt zum entspannten Bummeln und Genießen ein. Angeschlossen an die zweitägige Veranstaltung ist am 16. Oktober von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr der verkaufsoffene Sonntag. Zusätzlich gibt es an beiden Tagen einen Flohmarkt auf dem Weinfestplatz. Dieser ist während des Wochenendes zwischen 7 und 16 Uhr geöffnet.

In der Hauptstraße, aber auch in den Einzelhandelsgeschäften Volkachs, dreht sich alles um das große und überaus vielfältige Thema Genuss. Zur Premiere sind 24 Genusserzeuger (Lebensmittelproduzenten und Destillateure) mit von der Partie. Da spannt sich der Bogen von A wie Apfel bis Z wie Zwetschge. Regionalität wird großgeschrieben. Denn aus Obst, und insbesondere aus der fränkischen Zwetschge, kann noch viel mehr hergestellt werden als Destillate. Das reicht von edlen Schnäpsen über hausgemachte Marmeladen bis hin zur Zwetschgen-Bratwurst oder dem puren, unverfälschten, frischgepflückten Obst. Aber auch Honig, Öle, regional erzeugte Confiserie etc. fehlen nicht in der Angebotspalette.

„Mit diesem Genuss- und Destillat-Festival möchten wir ein neues Zeichen für Volkach setzen“, erläutert der Vorsitzende des veranstaltenden Marketingvereins Tourismus & Gewerbe Volkacher Mainschleife e.V., Marco Maiberger. In der Pandemiebedingten Markt-Pause habe man sich Gedanken gemacht und ein neues kulinarisches Marktkonzept entwickelt. Künftig solle jeder Markttag in Volkach im Frühjahr und Herbst einem Thema gewidmet sein. Dies solle auch Einheimische und Gäste neugierig machen, die eventuell sonst keine Marktgänger sind, so Maiberger weiter. Die Veranstaltung wird unterstützt von der Stadt Volkach.

Mit der zweitägigen Marktmeile der feinen Dinge in Volkachs Altstadt – übrigens bei freiem Eintritt – bringen die Festivalmacher regionale Produkterzeuger und Destillateure direkt in die Stadt. So werden in der Hauptstraße Holzstände und einheitliche Markt-Pavillons aufgebaut. Gäste und Einheimische können nach Herzenslust flanieren und probieren. Aber auch in den Einzelhandels-Geschäften beschäftigt man sich mit dem Thema Genuss. Neben modischen Highlights für Herbst und Winter oder schönen und pfiffigen Geschenkideen, kann man auch in manchen Geschäften auf einen Destillateur und dessen Produkte treffen. „Hier werden einige Ladenbetreiber und Genuss-Erzeuger Partnerschaften eingehen und ihre Produkte sozusagen unter einem Dach anbieten. Die Regionalität steht bei diesem Festival ganz bewusst im Zentrum“, betont Maiberger.

Auf einer Aktionsbühne am Marktplatz werden die unterschiedlichen Produkte, die in der Hauptstraße erhältlich sind präsentiert und moderativ vorgestellt. Darüber hinaus gibt es den Destillat-Verkostungspass – ob Gin, ob Whiskey, ob edle Brände - wer Lust hat und den Geschmack direkt auf der Zunge erleben möchte, kann dies mit dem Verkostungspass, den man sich am Infostand am Marktplatz kaufen kann, ausprobieren. Der 3er Pass kostet 4.50 Euro, der 6er Pass 9 Euro. Im Anschluss kann man zehn Destillateure und deren Produkte entlang der Hauptstraße kennenlernen und deren Produkte probieren.

Die Öffnungszeiten

Die Festivalstände sind am Samstag, 15. Oktober, von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag, 16. Oktober von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Einzelhandel ist am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr und am Sonntag zwischen 12.30 und 17.30 Uhr für die Kunden da. Der Flohmarkt auf dem Weinfestplatz kann an beiden Tagen zwischen 7 und 16 Uhr besucht werden. (Info-Hotline Flohmarkt 09321-3884270)

Weitere Infos zum 1. Volkacher Genuss und Destillat-Festival gibt’s unter www.volkach.de oder telefonisch unter 09831-401-12.

Folgende Genusserzeuger sind beim Volkacher Genuss und Destillat-Festival dabei:

· InfoVinothek Sommerach / Produkt-Präsentation "Fränkische Zwetschge"

· Bergkäserei Haushammer

· Destillerie Gößwein

· Obsthof Böhm

· Creperie Wirblich

· Iphöfer Franzenbäck

· Dorfladen Obereisenheim

· Whiskydestillerie Blaue Maus

· Schlettenhof Destillerie

· Imkerei Hans Somogyi

· Wiebelsbacher Likör- und Schnapsmanufaktur

· Tozzo Italienische Spezialitäten

· Destillateur Charly Zeis

· Monika Fischer Nudel & Gewürze

· Kuki’s Fine Spirit

· Olivenölvertrieb Pietro Ferro

· Hofbrennerei Ring

· Chocolaterie und Patisserie Grand Cru

· likoer-genuss.de / Markus Drescher

· Weingut & Edelbrennerei Johannes Nickel

· Ramonas Kräuterhof

· Haus der Quitte

· Rosenhut – Fränkische Edelbrenner-Vereinigung e.V.

· Fränkische Klein- und Obstbrennerverband e.V.