Das angesichts des Wohnraummangels spannendste Thema auf der Tagesordnung des Volkacher Stadtrates am Montagabend dürfte ein großes Wohnbauprojekt zwischen Eichfelder und Rimbacher Straße im östlichen Volkach sein. Auf dem seit Jahrzehnten unbebauten Baugrundstück soll eine Wohnanlage mit Tiefgarage entstehen. Das St.-Bruno-Werk, eine kirchliche Wohnungsgenossenschaft im Bistum Würzburg, stellt das Projekt für bis zu 30 Wohnungen mit Varianten vor. Beginn der Stadtratssitzung ist um 19 Uhr in der Mainschlafenhalle in Volkach.

Neben weiteren Themen muss der Volkacher Stadtrat zudem dem neuen Konzept zur interkommunalen Zusammenarbeit als "Mainschleife plus" die Freigabe erteilen. Die sieben Kommunen Markt Eisenheim, Kolitzheim, Nordheim am Main, Schwanfeld, Sommerach, Volkach und Wipfeld wollen sich künftig als eigene „ILE-Region“ weiterentwickeln. Für die Zusammenarbeit ist ein sogenanntes „Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept“ (ILEK) erforderlich, das bereits vorgestellt wurde.