Gemeinsames Weihnachtsliedersingen in großen Stadien liegt im Trend. 2022 bildet die Volkacher Weihnachtsstraße eine ähnliche Kulisse. Wie die Verwaltungsgemeinschaft Volkach berichtet, dürfen sich die Besucher am 1. Adventswochenende gleich auf zwei Open Air-Live-Konzerte freuen. Suzan Baker uhd Dennis Lüddicke sowie das Timo Lechner Quartett werden mit ihren Songs für Adventsstimmung auf dem Marktplatz in Volkach sorgen. Der Eintritt zu den beiden Konzerten ist frei, Spenden werden erbeten.

„Christmas Songs“ ist das Konzert von Suzan Baker und Dennis Lüddicke überschrieben, das das Duo am Freitag, 25. November 2022, ab 19 Uhr, auf dem Volkacher Marktplatz geben werde. Suzan Bakers aktuellste Werke „Sweet Jesus“ und „Komm geh´ mit mir nach Bethlehem“, diese beiden Weihnachtslieder in englischer und deutscher Sprache, bilden das Fundament der brandneuen Weihnachts-CD „Christmas-Songs“, die sie mit Dennis Lüddicke puristisch im akustischen Gewand produziert habe und, die sie in Volkach präsentiere.

Die Singer-/ Songwriterin arbeite seit vielen Jahren mit ihrem Lebenspartner Dennis Lüddicke, einem vom Flamenco geprägten Gitarren-Virtuosen, an gemeinsamen Musikprojekten. Ihre erste gemeinsame CD „The Heart Matters“ sei 2017 erschienen. Darauf zu hören seien ausschließlich eigene Kompositionen des Künstlerpaares. Die „Christmas Songs“ seien ebenfalls frei von musikalischem Grenzdenken und kommen neben den beiden eigenen Songs mit einer abwechslungsreichen Sammlung von Johann Sebastian Bach über Nat King Cole bis hin zu traditionellem Liedgut daher.

Am Samstag, 26. November 2022, präsentiert ebenfalls ab 19 Uhr das Timo Lechner Quartett „Weihnachtliche Liederschätze“. Timo Lechner ist normalerweise mit dem musikalischen "Duo Le.cker" unterwegs, am ersten Adventssamstag in Volkach jedoch als Quartett mit Timo Lechner (Gesang, Gitarre, Tasten), Julia Then (Gesang), Eva-Maria Lechner (Querflöte und Gesang) und Helmuth Welther (Percussion). In dem rund einstündigen Konzert werden traditionelle Weisen modernen Pop-Stücken gegenübergestellt. Da treffen ein "Macht hoch die Tür" durch die Jazz-Brille auf John Lennons "Happy X-Mas (War is over)", der "kleine Trommlerjunge" bemerkt nach einem Abstecher in die "Weihnachtsbäckerei", dass „die Nacht vorgedrungen“ ist, und für „Mary´s Boy Child“ war es bestimmt noch nicht das „Last Christmas“. Die Konzertbesucher können mitsingen, mitschwelgen oder einfach die Adventszeit musikalisch in Ohr und Herz aufnehmen.

Der Veranstalter weist daraufhin, dass es bei schlechter Witterung zu Programmänderungen bei den Live-Konzerten am Marktplatz kommen kann, aktuelle Infos gibt es unter www.volkach.de.