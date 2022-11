Am Dienstagabend (15. November 2022) ist bei der Polizeiinspektion Kitzingen eine Meldung über eine randalierende Person in einer Wohnung im Unteren Haidweg in Volkach eingegangen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es aufgrund familiärer Ungereimtheiten zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war. Darauf folgten kurze Zeit später Handgreiflichkeiten zwischen einzelnen Familienmitgliedern, wobei laut der Polizeiinspektion Kitzingen auch einige Gegenstände beschädigt wurden.

Einsatz in Volkach: Polizei muss Auseinandersetzung klären

Der 31-jährige Hauptaggressor, der unter Betäubungsmittel- oder Alkoholeinfluss stand, zeigte sich "äußerst unkooperativ sowie uneinsichtig" und musste daraufhin von den Beamten in Gewahrsam genommen werden, um die Nacht bei der Polizeiinspektion Kitzingen zu verbringen. Nun wurde gegen ihn wegen der begangenen Delikte ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vorschaubild: © Philipp von Ditfurth/dpa (Symbolfoto)